Semana Santa en Chicago y suburbios: Lista de iglesias y parroquias que harán Vía Crucis

El Viernes Santo, que es el 29 de marzo, marca el día en que los católicos recuerdan el sufrimiento y la muerte de Cristo con devociones especiales del Vía Crucis, incluidas procesiones al interior y exterior.

A continuación, te compartimos la lista de las iglesias y parroquias en la Arquidiócesis de Chicago que han organizado su Vía Crucis:

ST. ELIZABETH OF THE TRINITY (Norwood Park East)

6020 W Ardmore Ave.

Miércoles, 27 de marzo a las 2 p.m.

El Vía Crucis se realizará en el interior de la iglesia.

ST. PROCOPIUS/PROVIDENCE OF FOD (Pilsen)

1641 S. Allport St.

Viernes, 29 de marzo a las 9 a.m.

El Vía Crucis comenzará en la Iglesia Providence of God, 717 W. 18th Street, pasará por las calles vecinas y terminará en Harrison Park, 1824 S. Wood St.

OUR LADY OF NAZARETH (South Chicago, Illinois)

11128 S. Avenue G, en Chicago

Viernes, 29 de marzo a las 10 a.m. en el estacionamiento del antiguo San Francisco de Sales, 10201

South Ewing Ave., y concluirá en la Parroquia Nuestra Señora de Nazaret.

IMMACULATE CONCEPTION -ST. MICHAEL (South Chicago, Illinois)

8756 S Comercial Ave., en Chicago

Viernes, 29 de marzo a las 11 a.m.

El Vía Crucis comenzará en la esquina de 92nd y Buffalo Ave., pasará por las calles vecinas y concluirá en Iglesia la Inmaculada Concepción - San Miguel.

ST. MARY OF THE LAKE (Buena Park)

4220 N. Sheridan Rd.

Viernes, 29 de marzo a las 11 a.m.

VÍA CRUCIS DE LA VILLITA

Calle 25 y avenida Keeler.

Viernes, 29 de marzo a las 9 a.m.

El Vía Crucis comenzará en el lugar de adoración de la Epifanía, 25th St. y Keeler Ave., a las 9 a.m. y concluirá en Little Village Park en 28th St. y Sacramento Ave. Cristo Rey, Santa Inés de Bohemia y María, Madre de la Feligreses de América participarán en este Vía Crucis.

ST. OSCAR ROMERO (Back of the Yards)

4821 S. Hermitage Ave.

Viernes, 29 de marzo al mediodía

El Vía Crucis comenzará frente a la Oficina Parroquial, continuará por las calles vecinas y concluirá en la Iglesia St. Michael, ubicada en 1953 W. 48th St.

VÍA CRUCIS EN LOS SUBURBIOS

OUR LADY OF PERPETUAL HELP (Glenview, Illinois)

1775 Church St., Glenview

Viernes, 29 de marzo a las 10 a.m.

El Vía Crucis se realizará en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El Vía Crucis Viviente es dirigido y realizado por los jóvenes de la parroquia: estudiantes de educación religiosa, niños de la escuela de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y los adolescentes del programa de ministerio juvenil.

ST. ANSGAR (Hanover Park, Illinois)

2040 Laurel Ave., Hanover Park (español)

Viernes, 29 de marzo a las 11 a.m.

El Vía Crucis comenzará en la iglesia de Saint Ansgar, pasará por las calles vecinas y concluirá en el parque comunitario Hanover Park Park District, 1919 Walnut Ave.

ST. AUGUSTINE (Midlothian, Illinois)

4130 147th St., Midlothian (español)

Viernes, 29 de marzo a las 11 a.m.

El Vía Crucis de 2 horas comenzará en la iglesia, recorrerá las calles vecinas de Midlothian y concluirá en la iglesia.

SANTA MARÍA DEL POPOLO (Mundelein, Illinois)

116 N. Lake St., Mundelein

Viernes 29 de marzo a las 11 a.m.

El Vía Crucis tendrá forma de obra de teatro en la iglesia y comenzará con la Coronilla a la Divina Misericordia.

MISSION SAN JUAN DIEGO/ ST. THOMAS OF VILLANOVA (Arlington Heights, Illinois)

2323 N Wilke Rd., Arlington Heights

Viernes, 29 de marzo al mediodía.

El Vía Crucis comenzará en la Iglesia St. Thomas of Villanova, 1201 E. Anderson Dr. en Palatine.

Desde allí, los participantes recorrerán las calles vecinas a través de las diferentes estaciones y finalizarán en la Iglesia Misión San Juan Diego.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Des Plaines, Illinois)

1170 N. River Rd., Des Plaines

Viernes, 29 de marzo al mediodía

El Vía Crucis comenzará al mediodía en la plaza del Santuario y continuará hasta la entrada del Santuario, donde Poncio Pilato dará la orden para la crucifixión de Nuestro Señor Jesús. Posteriormente, el Vía Crucis Viviente hará su trayectoria a lo largo del histórico campus de la Academia Maryville, culminando en la estación final en la parte trasera de la Plaza. Se invita a los participantes a traer sus propias cruces de madera para actuar como lo hizo Jesús durante el Vía Crucis.

ST. JULIE BILLIART (Tinley Park, Illinois)

7399 W 159th St.

Viernes, 29 de marzo al mediodía

El Vía Crucis comenzará en la iglesia St. Julie Billiart, recorrerá las calles del vecindario y se detendrá para orar en las casas de los feligreses que actúan como “estaciones” y terminará de regreso en la iglesia.

ST. MICHAEL (Orland Park, Illinois)

14327 Highland Ave.

Viernes, 29 de marzo a la 1 p.m.

El Vía Crucis se llevará a cabo en el estacionamiento de la parroquia St. Michael. Los feligreses se reúnen en el estacionamiento de la parroquia para rezar el Vía Crucis en inglés y español, como una manera de ayudar a la

fieles a participar de la pasión de Jesús.