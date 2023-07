CNBC: las 10 mejores ciudades para jubilados; y la primera no está en Florida

Muchas ciudades de Florida siguen siendo destinos populares para jubilarse, pero una ciudad de Pensilvania es el mejor lugar para pasar los años posteriores al trabajo.

Lancaster, Pensilvania, es la ciudad número 1 para jubilarse, según el reciente informe "Best Places to Retire in the U.S." de US News & World Report.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

US News & World Report evaluó las 150 áreas metropolitanas más grandes de EEUU, incluido Puerto Rico, utilizando datos de una variedad de fuentes, incluidas la Oficina del Censo y Tax Foundation. El informe asigna a cada ciudad un puntaje general de jubilación basado en seis factores:

Asequibilidad de la vivienda

Atractivo

Felicidad

Calidad de la atención de la salud

Impuestos de jubilados

Mercado de trabajo

Los investigadores encuestaron a 3,100 personas de 45 años o más sobre cuáles de esas categorías serían más importantes para ellos en la jubilación y asignaron pesos a esas categorías en consecuencia.

Lancaster obtuvo calificaciones particularmente altas en la categoría de atención de la salud, pero obtuvo una puntuación más baja en la categoría de asequibilidad de la vivienda hacia una puntuación general de 7.2 sobre 10, según el análisis.

La ciudad ofrece una combinación de tierras de cultivo y un centro bullicioso que alberga eventos artísticos y culturales como "First Fridays", que presenta exhibiciones y actuaciones de la comunidad artística local. Además, alrededor de 18% de la población tiene más de 65 años, según los hallazgos del estudio.

Para aquellos que buscan ahorrar dinero en vivienda durante la jubilación, esos costos en Lancaster están por debajo del promedio nacional. El precio medio de una vivienda allí es de unos $290,354, según US News & World Report. Mientras tanto, el precio medio nacional de la vivienda a partir del primer trimestre de 2023 es de alrededor de $436,800, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Una segunda ciudad de Pensilvania, la capital del estado, Harrisburg, ocupa el segundo lugar en la lista. Obtuvo un puntaje ligeramente más bajo en la categoría de atención médica, lo que la pasó más abajo en su clasificación, pero obtuvo altas calificaciones en la sección de asequibilidad de la vivienda.

Florida hace su primera aparición en la lista con Pensacola en el tercer lugar. Aunque el pueblo costero recibió un puntaje de asequibilidad de vivienda ligeramente más alto, no obtuvo un buen puntaje en la categoría de atención médica, lo que hizo que bajara su clasificación.

Está claro que Pensilvania y Florida dominan los primeros lugares en la lista de los mejores lugares para jubilarse. Los jubilados se benefician de ciertas exenciones fiscales en ambos estados. Florida no grava los ingresos y Pensilvania no grava las pensiones de jubilación y las distribuciones de 401(k), IRA o Seguridad Social, según Kiplinger.

Estas son las 10 principales ciudades de EEUU para jubilados, según U.S. News & World Report:

Lancaster, Pensilvania Harrisburg, Pensilvania Pensacola, Florida Tampa, Florida York, Pensilvania Naples, Florida Daytona Beach, Florida Ann Arbor, Michigan Allentown, Pensilvania Lectura, Pensilvania

Si bien listas como estas pueden ser útiles al investigar posibles lugares de jubilación, recuerde que la jubilación ideal de cada persona es única y está determinada por diferentes prioridades. Por ejemplo, es posible que desee estar más cerca de su familia o mudarse a un estado con un costo de vida más bajo que el lugar donde se encuentra actualmente.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.