CHICAGO - Óscar Reza-Bautista se volvió viral de la noche a la mañana.

Las redes sociales lo aclaman ahora como “Oscar from Chicago” luego de que se compartieran videos del joven siendo invitado por Brandon Flowers, el vocalista del grupo The Killers, a subir a la tarima con ellos durante el festival de Lollapalooza.

"Ya cuando empieza y me apunta y dice algo como que tu letrero es el bueno. Se ve hasta en los videos como que, templando, como que estoy listo, yo puedo hacerlo, y era como que esa sensación de que me la tengo que creer", comentó Reza-Bautista.

Y no era para menos que Flowers lo hubiese escogido para que subiera al escenario y tocara batería frente a miles de fanáticos este fin de semana durante su presentación en el Festival Lollapalooza en Chicago.

"The Killers es mi banda favorita, la llevo escuchando por años", dijo Óscar.

Al ritmo de la canción "For Reasons Unknown", Óscar dio rienda suelta a lo que por meses practicó, según indicó.

"La canción la he escuchado miles y miles de veces. Llevo meses practicando en caso de que se pudiera, y era solo cosa de dejar a mis músculos recordar las partes completas", compartió Óscar.

A sus 20 años, Óscar es una inspiración, por su dedicación y perseverancia al lograr un cometido, que dijo, nunca olvidará.

"La respuesta siempre es no hasta que uno pregunta, entonces intentar. Si está la pequeña espinita, ¡ay quiero hacer esto, quiero probar! Considerar ¿qué es lo peor que puede pasar? Hasta donde he llegado, y hasta donde quiero llegar, yo lo único que pensé, y estoy hasta enfrente ya me esperé nueve horas, ¿qué puede pasar si pregunto si toco la batería enfrente de todos?", comentó Óscar.

A pesar de que ahora muchos lo conocen como "Oscar from Chicago", el joven no es de Chicago. Creció en TIjuana, México y vive en Minnesota donde cursa su segundo año de universidad en la carrera de informática.

Óscar agregó que, por ahora, se centrará en su carrera aunque no descarta la música, pues dijo que le encanta practicar, sobretodo el piano.