Colaboración de Cardi B y Offset con McDonald’s provoca una reacción violenta

Unos pocos, pequeños pero expresivos, tienen algo que discutir con su jefe, Ronald McDonald.

El 28 de febrero, Bloomberg informó que algunos franquiciatarios de McDonald's aseguran que la última promoción de celebridades de la cadena, con Cardi B & Offset, viola un conjunto de reglas internas, conocidas como el "Código de los Arcos Dorados". Debido a esto, piden a McDonald's que retire esa campaña, bajo el argumento de que la cadena de restaurantes enfocada en la familia se asoció con una artista cuyas canciones tienen blasfemias y contenido explícito "perjudicará a la marca".

La promoción de la cena de la pareja se estrenó justo antes del Super Bowl cuando McDonald's lanzó un anuncio sobre la asociación antes del Día de San Valentín. En el anuncio, la pareja, que ha estado casada desde 2017, comparte su orden para una "cita nocturna", como se le conoce a ese especial.

Esta incluye la elección de Cardi B, una hamburguesa con queso combinada con salsa BBQ y una Coca-Cola grande, y la de Offset, de una Quarter Pounder con queso y un Hi-C Orange Lavaburst grande. El pedido también incluye un pastel de manzana y una gran cantidad de papas fritas para compartir.

Según una copia de 2021 del Código de los Arcos Dorados revisado por Bloomberg, la marca no permite "las asociaciones con celebridades y personas influyentes que tienen un riesgo potencial de dañar nuestra marca en función de las declaraciones que han hecho o sus posiciones sobre ciertos temas". Aunque los franquiciatarios que tienen el problema no son específicos sobre qué posiciones ocupan Cardi B y Offset que los llevaron a hablar.

Los representantes de Cardi B y Offset no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de TODAY.com.

El código interno establece que tampoco se permiten “asociaciones musicales asociadas con contenido que incluya lenguaje ofensivo en las letras”.

Vale la pena señalar que las asociaciones anteriores que McDonald's ha tenido, con BTS, que han usado malas palabras en algunas canciones, como "Cypher Pt. 3", J Balvin, que explora temas sexuales a veces controvertidos en su música y videos, y "Rick and Morty", una caricatura con temas para adultos que ha incluido muchos casos de "lenguaje ofensivo", también parecerían violar ese código.

“Es una especie de choque cultural cuando consideras la marca McDonald’s a lo largo de los años”, dijo a Bloomberg Dick Adams, expropietario de un restaurante McDonald’s y consultor de franquiciatarios. “Especialmente si eres un franquiciatario y tienes 50 o 60 años y no tienes hijos y no has estado expuesto a ningún tipo de estas letras”.

De acuerdo con una copia del Código Golden Arches adquirida por Business Insider en 2020, el conjunto global de políticas de marketing, publicidad, legales y de marcas comerciales tiene bastantes reglas interesantes. Una regla establece que Ronald McDonald “no se puede mostrar ni visitar un club nocturno o salón”, y otra prohíbe el uso del apodo “Ronnie”, pero muchas otras reglas cubren marcas registradas, colores de logotipos y más.