Vigilancia y aviso de tormenta severa para el área de Chicago con vientos dañinos y lluvias torrenciales

Nota del editor: Algunas partes de los condados de Kane, DuPage, DeKalb, Lake y Cook están bajo avisos de tormentas eléctricas severas. Todas las demás partes del área de Chicago están bajo vigilancia de tormentas eléctricas severas hasta las 11 a. m.

CHICAGO - Algunas partes del área de Chicago recibieron avisos de tormentas eléctricas severas durante la noche, y se espera que se desarrollen más rondas de tormentas fuertes a severas este martes en la mañana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Estamos siguiendo el potencial de dos rondas de tormentas", dijo la meteoróloga de NBC 5, Alicia Roman. "Primero a media mañana, donde podríamos ver vientos dañinos y lluvias torrenciales. Y luego, a última hora de la tarde, el riesgo severo continúa".

Temprano este martes, una tormenta atravesó los condados de Kendall, Will, Kankakee y Grundy, aunque el resto del área de Chicago permaneció seca.

Ese no fue el caso de otras partes de la región. Alrededor de las 4 a.m. de este martes, una línea de tormentas eléctricas de rápido movimiento viajaba por el noroeste de Illinois y subía por Madison, mientras que otro sistema estaba sobre el este de Wisconsin y hacia Michigan.

A las 5 a.m., el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta severa para casi toda el área de Chicago. El aviso permanecería vigente hasta las 11 a.m., dijo el NWS.

Alrededor de las 5:30 a.m., se emitió una vigilancia de tormenta severa para partes de los condados de Boone y McHenry, dijo el NWS, aunque se canceló poco después.

La posibilidad de lluvias y tormentas en el área de Chicago aumenta más tarde este martes por la mañana, dijo Roman, alrededor de las 6 a.m. o 7 a.m., ya que se espera que esa línea de lluvias y tormentas se mueva sobre los condados de DeKalb, Lake, McHenry y Northern Cook. Alrededor de las 10 a.m., se espera que esas tormentas avancen hacia el sur, dijo Roman.

Una segunda ronda de tormentas podría aumentar nuevamente más tarde este martes, dijo Roman, entre las 4 p.m. y las 6 p.m., creando condiciones potencialmente peligrosas para los viajes por la tarde y la noche.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, los condados al norte este martes tenían un riesgo de clima severo, que se clasifica como nivel uno de cinco en la escala de cinco niveles del SPC. El resto del área de Chicago este martes tenía un riesgo "leve" de clima severo, que se clasificó como nivel dos.

"Cualquier tormenta que se desarrolle podría producir fuertes lluvias y vientos dañinos", dijo Roman.

Esos vientos podrían superar las 70 millas por hora, dijo Roman. Las tormentas de este martes también podrían provocar inundaciones repentinas, junto con la amenaza de granizo del tamaño de una moneda de veinticinco centavos, agregó Roman.

Antes de que se produjeran las condiciones meteorológicas, el Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua de Chicago emitió una alerta de "Día de Acción por Desbordamiento", en la que se aconseja a los residentes del área de Chicago que utilicen menos agua para evitar el desbordamiento de los sistemas de gestión de aguas pluviales de la región.

Este martes también será un día caluroso y húmedo con condiciones más bochornosas, dijo Roman. Se esperan puntos de rocío de entre 60 y 70 grados, junto con temperaturas de entre 80 y 90 grados.

"Ya hace bastante bochorno esta mañana", dijo Roman.

Según Roman, los niveles del índice de calor del martes podrían alcanzar los 90 grados.