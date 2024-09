Radar en vivo muestra a Helene pasando por partes de Illinois, Indiana y Tennessee

El radar en vivo del viernes mostró que la tormenta tropical Helene, que tocó tierra como huracán de categoría 4 en el noroeste de Florida el jueves, avanzaba lentamente hacia el suroeste de Illinois mientras traía fuertes lluvias y vientos a Georgia, Carolina del Sur y Tennessee, además de partes de Indiana, Pensilvania, Ohio y Arkansas.

Se espera que los remanentes de la tormenta en Illinois permanecieran el viernes y persistieran durante el fin de semana, con ráfagas de viento de hasta 55 millas por hora en ocasiones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una advertencia de viento estaba vigente para el condado de Kankakee en Illinois y los condados de Jasper y Newton en Indiana desde la 1 p.m. del viernes hasta la medianoche. Según el NWS, las ráfagas de viento de entre 45 y 55 mph podrían provocar viajes peligrosos, daños a los árboles y cortes de energía.

El NWS dijo que se espera que las ráfagas de viento más fuertes lleguen el viernes por la noche, a partir de las 4 p.m., y que las partes al sur tuvieran los vientos más fuertes. En el área de Chicago, los vientos podrían estar entre 35 y 45 millas por hora, dijo el NWS.

Windy conditions will develop this afternoon and eve, especially near/south of Kankakee River. NE winds this strong may cause tree damage and power outages. Secure loose objects. Take care when driving in open/exposed areas, especially in high profile vehicles. #ILwx #INwx pic.twitter.com/jDBS0YOMZW