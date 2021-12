Cómo preparar tu auto ante la llegada de la tormenta invernal este fin de semana

ILLINOIS – Funcionarios de Illinois están alentando a los conductores a evitar las carreteras este fin de semana con la llegada de una tormenta invernal en el que se espera varias pulgadas de nieve y condiciones peligrosas en las calles.

Pero si tienes que viajar, hay algunas formas de preparar tu vehículo.

El Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) dijo que se desplegarán más de 1,800 camiones y equipos en todo el estado para tratar las carreteras y responder a emergencias climáticas. Por tal motivo, se le pide a los conductores que reduzcan la velocidad y aumenten la distancia si se encuentran con un vehículo de mantenimiento.

Para aquellos que no pueden evitar viajar este fin de semana, IDOT recomienda lo siguiente antes de salir a la carretera y durante tu viaje:

Tómalo con calma, especialmente al acercarse a intersecciones, rampas, puentes y áreas sombreadas que son propensas a la formación de hielo.

Asegúrate de que tu tanque de gasolina esté lleno.

Ten un teléfono celular, ropa abrigada, mantas, comida, agua, un botiquín de primeros auxilios, líquido limpiaparabrisas y un raspador de hielo en tu vehículo.

Verifica el pronóstico y asegúrate de que alguien conozca tu ruta y horario.

Lleva contigo un teléfono celular y marque * 999 en el área de Chicago para recibir asistencia en caso de alguna emergencia.

Recordatorio: El uso de teléfonos móviles mientras se conduce es ilegal en Illinois, a menos que se trate de una situación de emergencia.

Si te ves involucrado en un choque o una avería, permanece dentro de tu vehículo, ya que es la forma más segura de refugio. Salir del automóvil hacia el tráfico puede tener consecuencias mortales.

Utiliza siempre el cinturón de seguridad, ya sea que esté sentado en el asiento delantero o trasero. Es la ley.

IDOT espera que la tormenta invernal del fin de semana “cree condiciones peligrosas en todo el estado”, incluidas condiciones extremadamente resbaladizas y poca visibilidad.

“Los equipos de IDOT estarán en las carreteras, pero las condiciones aún podrían ser extremadamente peligrosas, por lo que alentamos a los automovilistas a que se pregunten si realmente necesitan hacer el viaje”, dijo el secretario de IDOT, Omer Osman, en un comunicado. “Si tiene que viajar, recuerde que el frío y el viento reducen la eficacia de los materiales que usamos para tratar la nieve y el hielo. Habrá tiempos de viaje prolongados, así que asegúrese de preparar su vehículo en caso de que se quede varado”.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta invernal a partir de las 9 a.m. del sábado para los condados de Cook, Lake, DuPage, DeKalb, Kane, La Salle, Kendall, Grundy, Will, Winnebago, Boone, McHenry, Ogle y Lee hasta la medianoche. Anteriormente, se emitió una vigilancia de tormenta de invierno para el área de Chicago desde las 6 a.m. del sábado hasta el domingo por la mañana.

Los meteorólogos dicen que la nieve constante será la principal amenaza de la tormenta, lo que provocará condiciones de viaje peligrosas en toda el área.

Las acumulaciones de nieve variarán ampliamente según la trayectoria de la tormenta, pero los meteorólogos dicen que son posibles acumulaciones de más de seis pulgadas, junto con vientos del noreste con ráfagas de más de 35 millas por hora.

El viaje será difícil a veces durante la tormenta, y se espera que la nieve que sopla reduzca drásticamente la visibilidad en áreas abiertas.

Los meteorólogos dicen que las tasas de nieve más constantes probablemente ocurrirán a partir de las 2 p.m. hasta las 8 p.m. del sábado. IDOT proporciona actualizaciones periódicas sobre las condiciones de las carreteras en todo el estado en www.gettingaroundillinois.com