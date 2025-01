¿Cuánta nieve ha caído en el área de Chicago? Aquí los totales

El área de Chicago está siendo afectada por una variedad de clima invernal para comenzar la semana, con advertencias en efecto y nieve con "efecto lago" cayendo en áreas cercanas al Lago Michigan.

Esa nieve de efecto lago también está siendo acompañada por llovizna helada y niebla, que está causando algunas condiciones de hielo en la zona.

A última hora del domingo, una banda de nieve desarrollado sobre el extremo suroeste de los suburbios de la ciudad, con lo que las acumulaciones de dos o más pulgadas de nieve a partes de Kankakee y Livingston condados, según funcionarios del NWS.

Un aviso meteorológico de invierno sigue en vigor hasta las 4 p.m. en el condado Lake, con acumulaciones de nieve adicionales de 1 a 2 pulgadas posible. Los funcionarios también están advirtiendo de acumulaciones de hielo ligero debido a la llovizna helada y la niebla en la zona.

Un aviso meteorológico de invierno sigue en vigor hasta las 9 p.m. en el condado DuPage y partes del condado de Cook, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según los funcionarios, las acumulaciones de nieve de 1 a 2 pulgadas y una ligera capa de hielo son posibles durante las horas de la tarde, dando lugar a condiciones de viaje peligrosas.

Aquí están los últimos totales de nevadas de todo el área de Chicago:

Condado Grundy

Dwight - 1.1 pulgadas

Mazon - 1.2 pulgadas

Condado Kankakee

Bourbonnais - 2 pulgadas

Irwin - 1.6 pulgadas

Kankakee - 3 pulgadas

Condado Lake



Winthrop Harbor - 3.5 pulgadas

Condado Livingston

Chatsworth - 3 pulgadas

Condado Will

Godley - 2 pulgadas

Romeoville (Oficina del Servicio Meteorológico Nacional) - 0.1 pulgadas de hielo

