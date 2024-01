White Sox considera irse de Guaranteed Rate Field y buscar casa nueva

Aparentemente los Bears no son el único equipo de Chicago que busca un nuevo estadio, pues los White Sox tambien podrían estar contemplando cambiar de casa.

Y es que, un terreno baldío ubicado entre la Roosevelt y la Clark sería una de las opciones que estarían contemplando los White Sox para ser el nuevo hogar del equipo.

Todo esto según el periódico local Chicago Sun-Times, los White Sox están considerando un nuevo estadio en el South Loop, en un sitio llamado *The 78*, la ubicación de 62 acres se localiza a lo largo del río Chicago.

El alcalde Brandon Johnson se reunió con el presidente de los White Sox, Jerry Reinsdorf, para hablar sobre la asociación del equipo con la ciudad.

Hablamos con un fan del equipo, pero también dueña de un bar que abrió sus puertas desde 1938 y este es su sentir al escuchar la posibilidad de que los White Sox se fueran del área.

“Yo estaría muy triste no solamente como seguidora de White Sox, sino también como dueña de un bar ya que tenemos seguidores del equipo que vienen específicamente por los partidos y los queremos y nos encanta verlos en cada temporada, entonces me rompería el corazón no volverlos a ver”, comentó la dueña.

Por medio de un comunicado enviado por el equipo dice en parte:

“La relación entre la ciudad y el equipo ha sido de más de un siglo y la administración de Johnson está comprometida para continuar con este diálogo”

Por su parte la concejal del área, Pat Dowell, indicó en parte:

“Me reuniré pronto con los desarrolladores de “The 78” para discutir la posibilidad de construir un estadio para los White Sox. Como es mi estándar con cualquier proyecto propuesto en el tercer distrito, me reservo los comentarios hasta que se haya presentado una solicitud de desarrollo formal y mis electores tengan la oportunidad de revisar y ofrecer sus comentarios informados”.