Tres observaciones de la derrota de 3-1 del Fire ante Orlando City

El Chicago Fire vio su racha ganadora de dos juegos terminar luego de sufrir una derrota por 3-1 ante Orlando City el sábado.

Aquí hay tres observaciones de la pérdida.

Controversia con el VAR

Abajo en el marcador a solo un gol de cara al segundo tiempo, el Fire tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 50. Kei Kamara conectó con un cabezazo en un córner solo para ver su disparo detenido por el portero del Orlando City, Pedro Gallese. El Fire aún podría haber empatado si Fabian Herbers hubiera logrado hacer mejor contacto. Herbers tropezó y cayó antes de conectar a la pelota, dando tiempo suficiente para que su tiro fuera despejado sobre la línea.

Sin embargo, por el otro extremo y una vez el balón fuera de juego, el colegiado estaba pendiente de la palabra del VAR para ver si el cabezazo de Kamara había pasado la línea.

Basado en una repetición, parecía que lo había hecho. En otro, no fue tan concluyente.

Dada la tecnología disponible, tiene que ser frustrante para Frank Klopas y su equipo que no haya un ángulo de cámara en la línea de gol donde se pueda determinar si el balón cruzó la línea o no. Más aún que no hay tecnología de línea de gol.

La otra llamada fue en el tercer gol donde Ramiro Enrique intenta claramente ir por el balón a pesar de estar en posición de fuera de juego. Ni el árbitro ni el juez de línea pitaron fuera de juego y se mantuvo el gol. El argumento aquí es que finalmente dejó de ir por el balón y no interfirió con el juego.

La acción es algo similar a una jugada en el Derby de Manchester donde Marcus Rashford, claramente fuera de juego también, fue por el balón pero terminó retrocediendo, lo que llevó a Bruno Fernandes a anotar. En aquella ocasión, el esfuerzo por jugar el balón fue más descarado.

Xherdan Shaqiri acierto y fallo

Se podría argumentar que ninguno de los delanteros del Fire se cubrió de gloria. El equipo solo tuvo ocho tiros, con solo cuatro a puerta. Pero uno esperaría que Xherdan Shaqiri pudiera sobresalir dada su trayectoria y estatus de Jugador Designado.

Si bien no fue terriblemente malo, fue un recordatorio de lo que el Fire ha visto de Shaqiri desde que llegó.

El hecho de que no tuviera influencia en la primera mitad podría atribuirse al que el Fire rara vez tenía el balón, por lo que no se le permitió hacerlo. Sin embargo, ese no fue el caso en la segunda mitad.

Abajo 2-0, podría haber recortado la ventaja cuando estaba prácticamente solo dentro del área, casi teniendo un mano a mano con el portero. Pero seguía siendo un sorteo en cuanto a si iba a marcar o no y su disparo terminó pasando por encima del larguero para un saque de meta. Sí consiguió convertir su penalti minutos después. Finalmente, fue sustituido al final del juego.

Su situación es interesante dado lo mucho que el Fire se comprometió con él y su retorno menos que estelar. Además, la aparición de Brian Gutiérrez ha puesto en duda dónde encaja Shaqiri en el campo y si la pareja puede funcionar de la mejor manera con los dos en el campo al mismo tiempo.

Seis puntos sobre nueve, un buen resultado para el Fire

La forma de la derrota ante Orlando City va a doler al Fire, pero no debería quitarle el hecho de que salieron de una gira de tres juegos con dos victorias. Obtener seis puntos de nueve posibles es un buen resultado, se mire por donde se mire.

Sin embargo, el Fire está en una posición en la que rara vez pueden permitirse perder demasiados puntos.

Si este equipo quiere tener la oportunidad de llegar a la postemporada, necesita ganar y sumar tantos puntos como sea posible. El Fire permanece a solo tres puntos de un lugar en los playoffs. La parte mala es que están en el puesto 13, lo que significa que hay un puñado de equipos a los que todavía tendrían que superar.

El Fire tiene un próximo tramo de cuatro juegos en el que jugarán todos sus juegos en Soldier Field. Va a ser un tramo importante en el que podría determinar si tienen algo para jugar por el resto de la temporada. Pero no tendrá un comienzo fácil, ya que el primero de sus cuatro oponentes es Nashville, que actualmente ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este.