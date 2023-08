Todo lo hay que saber sobre el Maratón de Chicago 2023

Faltan poco más de dos meses para que la Maratón de Chicago Bank of America 2023 reúna a miles de corredores en las calles de la ciudad el próximo otoño.

Mientras Chicago se prepara para su mayor carrera del año, ¿qué deben saber los corredores, espectadores y residentes de la ciudad antes del evento?

Aquí están las respuestas a las principales preguntas:

¿Cuándo es la Maratón de Chicago de 2023?

La 45ª edición de la Maratón de Chicago está programada para las 7 de la mañana del 8 de octubre de 2023.

¿Cuál es el recorrido de la Maratón de Chicago 2023?

La carrera comienza y termina en Grant Park, y los participantes correrán por calles del centro de Chicago y otros vecindarios cercanos. Consulte el recorrido completo en el mapa:

Bank of America Chicago Marathon Mapa del recorrido de la maratón de Chicago 2023.

¿Cuántos corredores se espera que participen?

Los organizadores de la maratón aseguraron que están preparados para acoger a más de 45,000 participantes en la edición de este año.

¿Cómo se puede participar en el Maratón de Chicago de 2023?

Aunque la solicitud de inscripción garantizada y no garantizada para la Maratón de Chicago 2023 se cerró a las 2 p.m. del 17 de noviembre de 2022, todavía hay opciones de participar este año.

Algunas de las posibilidades consisten en optar por una inscripción a través de las siguientes vías:

Programas benéficos: Las personas interesadas en correr y recaudar fondos en nombre de una organización benéfica oficial del evento pueden optar a una plaza en la maratón. Las inscripciones en los programas benéficos son limitadas y están disponibles por orden de llegada. Los requisitos de recaudación de fondos pueden variar en función de la organización benéfica seleccionada, pero los participantes están obligados a recaudar no menos de $1,750 si la inscripción se reclama tras el plazo de solicitud (abierto desde ahora hasta el 14 de septiembre de 2023).

Grupo internacional: Los corredores internacionales (no estadounidenses) pueden participar en el evento de 2023 con un socio oficial del Programa de Grupo de Gira Internacional. Los socios turísticos suelen ofrecer a los participantes un paquete que incluye el coste de la inscripción, el viaje en avión y el hotel, entre otros gastos. Ello varía según los operadores turísticos. Aunque no todos los países cuentan con socios turísticos aprobados para la Maratón de Chicago, se puede encontrar más información en la sección International Tour Group . Las solicitudes están abiertas hasta el 15 de agosto de 2023, con más información en la sección Charity .

¿Cuál es el límite de tiempo para la Maratón de Chicago?

La maratón requiere que los participantes completen la distancia de 26.2 millas en al menos seis horas y 30 minutos. Aquellos que terminen fuera del tiempo límite no serán registrados como finishers oficiales y puede que no reciban todo el apoyo en el recorrido por parte de los puestos de socorro y el personal de seguridad de tráfico.

¿Cuál es el programa de actividades del fin de semana de la Maratón de Chicago?

Jueves, 5 de octubre

Abbott Health & Fitness Expo; Recogida de paquetes

McCormick Place

11 a.m. – 6 p.m.

Vienres, 6 de octubre

Abbott Health & Fitness Expo; Recogida de paquetes

McCormick Place

9 a.m. – 6 p.m.

Sábado 7 de octubre

Abbott Chicago 5K

Grant Park

7:30 a.m.

Abbott Health & Fitness Expo; Recogida de paquetes

McCormick Place, Lakeside Center

9 a.m. – 6 p.m.

Domingo 8 de octubre

Maratón de Chicago Bank of America

Grant Park

Salida de maratón en sillas de ruedas (hombres): 7:20 a.m.

Salida de maratón en sillas de ruedas (mujeres): 7:21 a.m.

Salida de maratón en bicicleta de mano: 7:23 a.m.

Salida ola 1 (rojo): 7:30 a.m.

Salida ola 2 (azul): 8 a.m.

Salida ola 3 (naranja): 8:35 a.m.

Fiesta postcarrera de la 27ª milla

Grant Park, Butler Field

9:30 a.m. – 4 p.m.

Reunión de corredores

9:30 a.m. – 4 p.m.

¿Cómo puede ver la carrera en directo?

Telemundo Chicago y NBC Chicago ofrecerán una completa cobertura en directo que se podrá ver por televisión y en línea, tanto en inglés como en español. Las retransmisiones televisivas en directo se emitirán de 7 a.m. a 11 a.m. CT y la transmisión en línea estará disponible en telemundochicago.com y nbcchicago.com. Las retransmisiones en vivo también estarán disponibles en las aplicaciones de Telemundo Chicago y NBC Chicago, y en los canales Roku y Fire TV de ambas cadenas de 7 a.m. a 3 p.m. CT. Una cámara en vivo en la línea de meta transmitirá de 11 a.m. a 3 p.m. en los sitios web y las aplicaciones anteriormente mencionadas.

¿Dónde animar a los corredores?

Los espectadores no podrán ver la carrera desde las zonas de salida y meta de Grant Park.

"Recomendamos a los espectadores que apoyen a los corredores desde cualquier otro punto del recorrido y que se reúnan con ellos después de la carrera en las zonas designadas de Grant Park," informaron los organizadores del evento en un comunicado.

La fiesta posterior a la carrera de la 27ª milla y la zona de reunión de los corredores de Grant Park se abrirán a los espectadores a las 9.30 a.m. Los espectadores deberán pasar el control de seguridad en la puerta de entrada número 1 (Jackson Drive y Michigan Avenue) o en la puerta de entrada número 4 (Ida B. Wells Drive y Michigan Avenue).

Encontrará más información, incluida la posibilidad de participar como voluntario, en el sitio web de la Maratón de Chicago.