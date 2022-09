Todavía no hay fecha para el regreso de La Russa al dugout de los White Sox

CHICAGO — El mánager de los White Sox, Tony La Russa, regresó el martes al estadio de béisbol de su casa. Simplemente no en el banquillo para el juego del equipo contra Colorado.

La Russa, de 77 años, se está recuperando después de lidiar con un problema cardíaco, pero está esperando autorización para regresar a sus funciones habituales. La Russa se reincorporó al equipo en Oakland el domingo y luego voló a casa con el club para la serie de dos juegos contra los Rockies.

Sin embargo, no hay una fecha de regreso para el miembro del Salón de la Fama cuando se trata de volver al estrés de manejar al equipo en el juego. Chicago comienza una gira de cuatro juegos el jueves en Cleveland.

“Por ahora, es solo tomarlo día a día y seguir el ejemplo de los profesionales médicos y hablar con Tony”, dijo el gerente general Rick Hahn antes de la victoria 4-2 del martes por la noche sobre Colorado.

La Russa está en la segunda temporada de su segunda etapa como mánager de los Medias Blancas. El entrenador de banca Miguel Cairo dirige al equipo mientras que La Russa está fuera.

Chicago ganó 10 de sus primeros 14 juegos después de que Cairo asumió el control, fortaleciendo su apuesta por una tercera aparición consecutiva en los playoffs.

“Hoy soy el gerente. Mañana no lo sé”, comentó Cairo. “Pero eso está en mi trabajo en este momento y me alegro de que (La Russa esté) cerca porque siempre le hago preguntas sobre lo que podría haber hecho mejor o diferente o cosas así. Él tiene experiencia. Es un mentor. Es como un padre para mí. Me preocupo por él y me alegro de que esté bien. Está de buen humor”.

Hahn indicó que es “demasiado pronto” para abordar cómo la salud de La Russa afecta la situación de gestión del equipo para el próximo año.

“Mira, hemos estado tratando de navegar las últimas semanas en circunstancias únicas, y creo que el equipo lo ha hecho muy bien”, sostuvo Hahn. “Y obviamente, todos lo han notado. Pero en cuanto a lo que se avecina para el próximo año, simplemente es demasiado pronto para eso”.

El campocorto All-Star Tim Anderson se acercó a un posible regreso cuando fue autorizado el martes para comenzar a aumentar su actividad en el béisbol. Se sometió a una cirugía el mes pasado para reparar un desgarro en el dedo medio de la mano izquierda.

Anderson está bateando .301 con seis jonrones, 25 carreras impulsadas y 13 robos esta temporada. Los White Sox firmaron al campocorto veterano Elvis Andrus después de que Anderson se lesionara, y Andrus bateó .305 con cinco jonrones y 20 carreras impulsadas en sus primeros 23 juegos con su nuevo equipo.

Hahn dijo que Anderson podría estar listo para regresar durante la próxima estadía en casa del equipo.

“Una vez que nos acerquemos un poco a eso, elaboraremos un plan sobre cómo vamos a incorporarlos a ambos de manera bastante regular en el futuro”, comentó Hahn sobre Anderson y Andrus.

Hahn se reunió con los medios de comunicación a través de Zoom después de que dio positivo por COVID-19 el martes. Indicó que tenía algunos síntomas leves parecidos a la gripe y un poco de tos.

El jardinero central Luis Robert se fue de 4-0 en su regreso a la alineación titular contra Colorado después de perderse cinco partidos por molestias en la muñeca izquierda. Robert está bateando .292 con 12 jonrones y 56 carreras impulsadas en 93 juegos.