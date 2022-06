Organismo de natación mundial restringe a las mujeres transgénero de las competencias

BUDAPEST, Hungría — El organismo rector de la natación mundial prohibió efectivamente a las mujeres transgénero competir en eventos femeninos a partir del lunes.

Los miembros de la federación internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional para administrar competencias internacionales en deportes acuáticos, FINA adoptaron ampliamente una nueva "política de inclusión de género" el domingo que solo permite a los nadadores que hicieron la transición antes de los 12 años competir en eventos femeninos. La organización también propuso una “categoría de competición abierta”.

"Esto no quiere decir que se aliente a las personas a hacer la transición a la edad de 12 años. Es lo que dicen los científicos, que si haces la transición después del comienzo de la pubertad, tienes una ventaja, lo cual es injusto", dijo James Pearce, portavoz del presidente de la FINA, Husain Al-Musallam, a The Associated Press.

“No están diciendo que todos deberían hacer la transición a los 11 años, eso es ridículo. No puedes hacer la transición a esa edad en la mayoría de los países y, con suerte, no te animarán a hacerlo. Básicamente, lo que están diciendo es que no es factible que las personas que han hecho la transición compitan sin tener una ventaja”.

Pearce confirmó que actualmente no hay mujeres transgénero compitiendo en los niveles de élite de natación.

La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero acaba de reducir su edad mínima recomendada para comenzar el tratamiento con hormonas de transición de género a 14 años y algunas cirugías a 15 o 17.

La nueva política de 24 páginas de FINA también incluye propuestas para una nueva categoría de "competencia abierta". La organización dijo que estaba creando “un nuevo grupo de trabajo que pasará los próximos seis meses buscando las formas más efectivas de establecer esta nueva categoría”.

Pearce le dijo a AP que la competencia abierta probablemente significaría más eventos, pero esos detalles aún deben resolverse.

“Nadie sabe muy bien cómo va a funcionar esto. Y necesitamos incluir a muchas personas diferentes, incluidos atletas transgénero, para determinar cómo funcionaría”, dijo. “Así que no hay detalles de cómo funcionaría eso. La categoría abierta es algo que se empezará a discutir mañana”.

Los miembros votaron a favor con un 71.5 % en el congreso general extraordinario de la organización después de escuchar las presentaciones de tres grupos de especialistas (un grupo de atletas, un grupo de ciencia y medicina y un grupo legal y de derechos humanos) que habían estado trabajando juntos para formar la política siguiendo las recomendaciones dadas. por el Comité Olímpico Internacional en noviembre pasado.

El COI instó a cambiar el enfoque de los niveles individuales de testosterona y pidió evidencia para demostrar cuándo existía una ventaja en el rendimiento.

FINA dijo que reconoce “que algunas personas y grupos pueden sentirse incómodos con el uso de terminología médica y científica relacionada con el sexo y los rasgos relacionados con el sexo (pero) se necesita cierto uso de terminología sensible para ser precisos sobre las características sexuales que justifican una competencia separada. categorías.”

En marzo, Lia Thomas hizo historia en Estados Unidos como la primera mujer transgénero en ganar un campeonato de natación de la NCAA, el estilo libre de 500 yardas.

Thomas dijo el mes pasado en "Good Morning America" ​​de ABC que aspiraba a convertirse en nadadora olímpica. También cuestionó a quienes dicen que tiene una ventaja biológica injusta que arruina la integridad del atletismo femenino, diciendo que "las mujeres trans no son una amenaza para los deportes femeninos".

La Universidad de Pensilvania no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Thomas.

Otros deportes también han estado examinando sus reglas en torno a los atletas transgénero.

El jueves, el organismo rector del ciclismo actualizó sus reglas de elegibilidad para atletas transgénero con límites más estrictos que obligarán a los ciclistas a esperar más tiempo antes de poder competir.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) aumentó el período de transición en niveles bajos de testosterona a dos años y redujo el nivel máximo aceptado de testosterona. El período de transición anterior era de 12 meses, pero la UCI dijo que estudios científicos recientes muestran que “las adaptaciones esperadas en masa muscular y fuerza/potencia muscular” entre los atletas que han hecho una transición de hombre a mujer toma al menos dos años.