Hay un solo evento de gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos que quizás no verás a Simone Biles competir

Simone Biles ha obtenido algunas de las puntuaciones más altas en todas las pruebas en las que compite, pero hay una prueba olímpica en la que los fanáticos probablemente no la verán competir.

Las barras asimétricas.

Si bien Biles competirá en las barras asimétricas durante la final individual de la competencia completa, no clasificó directamente para competir en la prueba individual este fin de semana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Biles se perdió la final de barras asimétricas por décimas de punto. Clasificó en noveno lugar, lo que significa que se la considera una "atleta de reserva" para la prueba.

La única atleta estadounidense que podía optar a una medalla en la prueba hasta el jueves era la compañera de equipo de Biles, Sunisa Lee.

Aun así, Biles tendrá su oportunidad de hacer historia en las barras asimétricas el jueves.

Biles, quien ya ganó el oro en París junto con sus "Golden Girls" del equipo de EE. UU., presentó una habilidad original en las barras asimétricas al Comité Técnico Femenino de la FIG para su evaluación, según NBC Olympics. (Mírala realizar su habilidad aquí)

La habilidad es una variación de su media Weiler rutinaria, pero incluye un círculo de cadera claro hacia adelante con 1,5 vueltas.

Biles no intentó el movimiento en las clasificaciones del concurso completo ni en la final del concurso completo por equipos, dejando el concurso completo individual como su última oportunidad potencial para hacerlo.

Sin embargo, fuera de las barras, todavía habrá muchas otras oportunidades para que los fanáticos vean a Biles competir en París.

Todavía quedan muchos eventos con Biles y miembros del equipo de EE. UU. por venir, y otro momento histórico por desarrollarse.

Todavía quedan cinco eventos más por ver: la final individual, la final de la viga de equilibrio, la final de las barras asimétricas, la final de salto y la final de ejercicios de suelo.

Cuatro de los cinco miembros del equipo de EE. UU. calificaron para al menos una final de evento. Hezley Rivera, la integrante más joven del equipo, de 16 años y atleta olímpica por primera vez, es la única integrante del equipo que no competirá en ningún otro evento.

La gimnasia olímpica tiene una regla de “dos por país”, que permite que solo dos gimnastas de cada país compitan en cada final. Esto significa que, incluso si varias de las atletas del equipo de EE. UU. obtienen puntajes exitosos, solo las dos gimnastas con puntaje más alto del equipo pueden competir en cada evento.

Aquí está la próxima vez que competirán las gimnastas.

Calendario de gimnasia femenina: final individual

Biles, medallista de oro en concurso completo de 2016 y Lee, medallista de oro en concurso completo de 2020, se clasificaron para competir en la final individual de concurso completo. Este será un evento histórico, ya que es la primera vez que dos medallistas de oro en concurso completo compiten entre sí en la final de concurso completo.

Chiles casi se queda fuera de la clasificación. A pesar de su final exitoso y su puntaje impresionante, la regla de dos por país la eliminó de la consideración. Terminó a solo 0,067 puntos por debajo de Lee.

Biles y Lee se clasificaron en primer y segundo lugar respectivamente en la competencia de clasificación preliminar.

Mira la final del concurso completo el 1 de agosto a partir de las 11:15 a.m. CT en NBC 5 y en Peacock.

Calendario de gimnasia femenina: final de salto

Biles y Carey clasificaron para la final de salto. Biles ganó el evento en los Juegos de Río 2016, pero se retiró de la final en los Juegos de Tokio 2020 después de sufrir "los twisties" y no tuvo la oportunidad de defender su título. Carey compitió en la final de salto de Tokio 2020, pero se perdió el podio con dos rutinas decepcionantes.

La final de salto femenino se llevará a cabo a las 9:20 a.m. CT el 3 de agosto en NBC 5 y en Peacock.

Calendario de gimnasia femenina: final de barras asimétricas

Lee fue la única mujer estadounidense en clasificar para la final de barras asimétricas. Lee, considerada generalmente como una de sus mejores pruebas, es una candidata a medalla. En los Juegos de Tokio 2020, se llevó a casa la medalla de bronce en esta prueba. De cara a los Juegos, Lee dijo que subir al podio en la final de barras asimétricas es uno de sus principales objetivos.

Mira la final de barras asimétricas a las 8 a.m. CT el 4 de agosto en NBC 5 o en Peacock.

Calendario de gimnasia femenina: final de viga de equilibrio

Biles y Lee se encontrarán en la misma competencia una vez más en la final de viga de equilibrio. Las dos han estado intercambiando rutinas de viga con la puntuación más alta a lo largo de la temporada 2024, y esta competencia seguramente será muy reñida. Biles se llevó a casa la medalla de bronce en la viga de equilibrio tanto en 2016 como en 2020. Lee, por otro lado, aún no ha ganado una medalla en una final olímpica de viga de equilibrio.

La final de viga de equilibrio comienza a las 5:36 a.m. CT el 5 de agosto. La transmisión comienza en E! a las 4:45 a.m. CT y a las 8:30 a.m. en NBC 5.

Calendario de gimnasia femenina: final de ejercicios de suelo

La final de ejercicios de suelo será el último evento de la competencia de gimnasia femenina en estos Juegos Olímpicos. Biles y Chiles clasificaron.

Biles ganó la final de ejercicios de suelo en los Juegos Olímpicos de 2016, pero tuvo que retirarse de la final de los Juegos Olímpicos de 2020, lo que dejó espacio para que Carey se llevara el oro a casa. Carey se perdió la final en los Juegos Olímpicos de este año después de una caída inusual en las clasificatorias. Más adelante se reveló que había estado luchando contra una enfermedad durante los Juegos.

Después de la caída de Carey, Chiles obtuvo una puntuación lo suficientemente alta como para conseguir el segundo puesto en la final. La rutina de suelo con temática de Beyoncé de Chiles ha sido un éxito constante en los Juegos hasta ahora.

Sintoniza la final de ejercicios de suelo a las 7:20 a.m. CT el 5 de agosto. La transmisión comienza en E! a las 4:45 a.m. CT y a las 8:30 a.m. en NBC 5.

