Juez olímpico de surf retirado después de que circulara en redes sociales una foto con un atleta

Un juez de surf fue retirado del panel de jueces de los Juegos Olímpicos de París después de que circulara en línea una foto de él abrazando a un competidor a lo largo de la costa en Tahití esta semana.

Durante uno de los días libres de la competencia, un comentarista compartió una foto en sus redes sociales que mostraba al juez australiano Benjamin Lowe posando junto al miembro del equipo de surf australiano Ethan Ewing. Bede Durbidge, entrenador de la selección australiana, también aparecía en la foto.

La Asociación Internacional de Surf emitió un comunicado el jueves diciendo que destituyó a Lowe del panel de jueces por el resto de la competencia para “proteger la integridad y equidad de la competencia en curso”.

"La ISA está al tanto de una fotografía que circula en las redes sociales en la que se ve a uno de los jueces olímpicos de surf de Australia interactuando socialmente con un atleta australiano y el director del equipo", dijo la ISA. "Es inapropiado que un juez interactúe de esta manera con un atleta y su equipo".

La decisión se tomó de acuerdo con el código de conducta de la ISA y el código de ética del Comité Olímpico Internacional, dijo.

La dirección del equipo australiano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La federación de surf dijo que se había "comunicado con todos los jueces y equipos para recordarles sus responsabilidades con respecto al comportamiento apropiado".

