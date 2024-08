Equipo de Rumania apela el cambio que hizo Jordan Chiles que la llevó a ganar medalla olímpica

El Comité Olímpico y Deportivo Rumano ha apelado la puntuación de Sabrina Maneca-Voinea en la rutina de suelo después de que una controvertida pregunta de los entrenadores del equipo de EEUU durante la final de suelo de gimnasia femenina esta semana eliminara a la gimnasta rumana de la contienda por las medallas, confirmó una portavoz a NBC Chicago.

La apelación fue enviada el martes a la Federación Internacional de Gimnasia y al Tribunal Arbitral du Sport, o Tribunal de Arbitraje Deportivo, dijo la portavoz del Comité Olímpico Rumano a Alex Maragos de NBC Chicago, informando sobre los Juegos Olímpicos de 2024 desde París.

Después de que la competencia terminó en la final femenina del lunes, parecía que la estrella estadounidense Jordan Chiles no obtendría medalla, quedando en quinto lugar con una puntuación de 13.666. Pero justo cuando los fanáticos esperaban ver a Simone Biles, quien obtuvo una medalla de plata en el evento, como la única estadounidense en el podio, Chiles fue vista saltando en el aire.

"Fui la primera en ver… Estaba como saltando arriba y abajo", dijo Chiles, que perdió la voz mientras gritaba y vitoreaba, a los periodistas después del evento.

El equipo de Estados Unidos había presentado una consulta sobre la puntuación de dificultad de Chiles, que luego fue revisada por los jueces y, en una decisión inesperada, su puntuación fue ajustada. La puntuación de Chiles fue revisada a 13.766, apenas suficiente para ponerla en el bronce.

Eso dejó a Maneca-Voinea y a su compañera de equipo Ana Barbosu sin medallas después de que cada una terminara con una puntuación de 13.700.

El desafío involucraba el Tour Jete Full de Chiles, uno de los elementos de su rutina, que el equipo de Estados Unidos consideró que no fue puntuado correctamente. Chiles no recibió crédito por la decisión ni en las clasificaciones ni en la final por equipos, dijeron. Los jueces estuvieron de acuerdo y la decisión hizo que Chiles superara a Maneca-Voinea y Barbosu y quedara en tercer lugar.

En respuesta, el primer ministro rumano Marcel Ciolacu dijo el martes que no asistirá a la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París en protesta.

"Decidí no asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, tras la escandalosa situación en la gimnasia, donde nuestras atletas fueron tratadas de una manera absolutamente deshonrosa", escribió Ciolacu en Facebook. "Retirar una medalla ganada por un trabajo honesto sobre la base de una apelación… ¡es totalmente inaceptable!".

Dijo que las gimnastas seguirán siendo honradas como medallistas, y escribió: "Tienen con ustedes una nación entera para la cual su trabajo y sus lágrimas son más preciadas que cualquier medalla, sin importar de qué metal precioso sean".

La gran gimnasta rumana Nadia Comaneci también respondió, escribiendo con frustración en una publicación en X: "No puedo creer que juguemos con la salud mental y las emociones de los atletas de esta manera".

La Federación Internacional de Gimnasia aún no había respondido a NBC Chicago sobre si recibió la comparecencia o si estaría de acuerdo con ella.

Según NBC News, una situación similar decidida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2022 sugeriría que si los puntajes se ajustaran a favor de Maneca-Voinea, ella podría recibir una medalla de bronce mientras que Chiles conservaría su medalla.