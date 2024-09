Aficionados a los Juegos Paralímpicos aprenden cuándo guardar silencio y hacer ruido para personas con discapacidad visual

Una suave voz por el altavoz recuerda a la inquieta multitud: “Shhh. Shhh”.

Suena el silbato.

De repente, los espectadores se quedan en silencio y hasta el más mínimo ruido resuena en el estadio de la Torre Eiffel. Los fanáticos llenan el estadio, pero a veces es difícil saberlo. Este tipo de ambiente es impensable en la mayoría de los recintos deportivos, pero especialmente en un deporte como el fútbol, ​​cuyos aficionados son quizás más conocidos por su alboroto.

Pero este no es un fútbol común y corriente. Así es el fútbol para ciegos, uno de los dos deportes silenciosos de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El fútbol para ciegos y el goalball son para deportistas con discapacidad visual. Cuando la información sensorial se reduce en un área, otros sentidos toman el relevo; sin la vista, el sonido ocupa un lugar central.

En ambos deportes, la pelota contiene un cascabel o campana que alerta a los jugadores sobre su ubicación aproximada. Los jugadores se gritan entre sí mientras navegan por el campo y los fanáticos deben contener su entusiasmo hasta que el balón esté fuera de juego. Ambos deportes cultivan un ambiente como ningún otro. Sin charlas ni cánticos constantes, la energía de los aficionados se manifiesta como una concentración constante en el campo de juego.

Jeferson “Jefinho” Gonçalves, la estrella del fútbol brasileño para ciegos, dijo a través de un traductor que él y sus compañeros sintieron que el público también estaba dentro del juego y reaccionando a cada momento, y que sintieron la energía en la cancha.

La aficionada francesa Jade Sidot, de 18 años, dijo que el fútbol para ciegos exige un grado diferente de atención.

“Mi papá y yo vamos a algunos partidos de fútbol”, dijo Sidot, refiriéndose a sus experiencias en partidos para personas sin discapacidad. “(El fútbol para ciegos) es muy diferente, pero al mismo tiempo estoy más concentrado”.

Los fanáticos que no están acostumbrados a estos deportes pueden sentirse incómodos al navegar por las nuevas reglas. Para aliviar la tensión, un comentarista de goalball les hace saber a los fanáticos que pueden hablar: "Ruido". Un poco aprensivos al principio, la multitud aumenta lentamente su volumen para animar.

Durante el entretiempo y entre jugadas importantes, un corredor sale al campo de fútbol para ciegos con un gran cartel que dice explícitamente “¡¡¡HAGA RUIDO!!!!” Por lo general, señales como esta generan impulso entre los espectadores que ya están aplaudiendo. Aquí, son verdaderamente instrucciones.

Incluso con el visto bueno oficial, algunos nuevos fanáticos dejaron que su patriotismo anulara el decoro mientras que otros se sentaban confundidos.

"Es un poco gracioso porque creo que la gente en las gradas tiene miedo, no saben cuándo animar, pero yo conozco el juego", dijo Eliana Mason, una jugadora de goalball paralímpica que frecuentemente apoya a su prometido, compañero paralímpico y jugador de goalball, Calahan Young, en sus partidos. "Está en silencio, yo digo: '¡Vamos!'. La gente me mira y yo digo, está bien, sé cuándo puedo animar y no animar".

En esos momentos en los que se permiten los vítores, son atronadores. Los espectadores de Holanda coincidieron en que cuando esto sucede, los aplausos son mucho más fuertes que en los deportes no silenciosos.

“Tengo la idea de que estás con ellos en el juego cuando marcan”, dijo el aficionado holandés Jamie Koudijs, de 23 años, que nunca antes había asistido a un evento deportivo silencioso. “Todos nos volvemos locos, como, ¡tú lo lograste! Porque no pueden ver lo que están haciendo”.

Esa dinámica de ida y vuelta también puede distraer a los competidores. Jefinho expresó que puede ser difícil ir a buscar el balón si el público no hace "shhh" en el momento adecuado, pero también dijo que es optimista de que estos problemas comenzarán a desaparecer a medida que el fútbol para ciegos crezca en popularidad.

Jefinho dijo que a medida que más y más personas se acostumbren al fútbol para ciegos, la multitud se acostumbrará a las reglas del ruido y aprenderá el entorno.

Un elemento al que los aficionados vuelven una y otra vez es que sienten que su silencio equivale a respeto, no sólo a los jugadores, sino a los deportes mismos.

“Es diferente cómo actúan y cómo respetan a los jugadores”, dijo el aficionado brasileño Joaquim Mendes, de 15 años, sobre los aficionados en el estadio de la Torre Eiffel. Asistió a un partido de fútbol a ciegas entre Brasil y Turquía, que Brasil ganó 3-0.

“Creo que la energía es la misma”, añadió Sidot, que asistió al mismo partido. "Aunque tenemos que permanecer en silencio, puedo sentir que la gente todavía está muy emocionada de estar aquí".