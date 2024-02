Cruz Azul logra tercera victoria consecutiva tras vencer a Querétaro 3-1

Cruz Azul inició la semana 5 de la Liga MX y lo hizo ganando ya que La Máquina Celeste venció a Querétaro 3-1 para ganar su tercer juego consecutivo.

La Máquina tuvo que remontar ya que fue Querétaro quien se adelantó bastante temprano cuando Pablo Barrera anotó en el minuto cinco.

Hubo que esperar hasta casi el minuto 30 del primer tiempo para que Cruz Azul igualara.

Nacho Rivero empató para los visitantes en el minuto 29 tras aprovechar un intento de despeje. Su primer disparo fue detenido por el portero, pero Rivero cabeceó el rebote que flotó agonizantemente sobre la cabeza del defensor de Querétaro y entró en el fondo de la red.

Más de 10 minutos después, Uriel Antuna le daría la ventaja al Cruz Azul. Antuna pudo controlar un balón elevado por arriba y hacia el área penal de Charly Rodríguez. Con el buen control, golpeó el balón superando al portero para marcar el segundo.

Sólo tuvieron que pasar cuatro minutos para que Cruz Azul consiguiera el tercero.

Gabriel “El Toro” Fernández anotó el tercero en el primer minuto del tiempo añadido. Rivero volvió a intervenir en el gol y cedió el balón al uruguayo, que logró controlarlo lo justo para batir al portero.

Los cuatro goles se marcaron en el primer tiempo pero tres fueron de Cruz Azul. Eso fue más que suficiente.

Cruz Azul consiguió su tercera victoria consecutiva y actualmente ocupa el cuarto lugar en la tabla de la Liga MX. Sin embargo, con el resto de los equipos aún por jugar, las cosas pueden cambiar.

Pero el sentimiento que rodea al equipo es ciertamente más positivo que hace unas semanas. Dada su mala temporada en el Apertura 2023, era natural que persistiera el pesimismo. Especialmente después de empezar la temporada con una derrota y un empate.

“Nosotros estamos en esta construcción, vamos partido a partido y entrenamiento tras entrenamiento, lo que me llena el corazón es la entrega de los jugadores, tres partidos en seis días, no pudimos preparar mucho en campo, lo hicimos en video y cómo lo interpretan me llena de alegría. Sé que hace mucho no ganaban tres seguidos, pero con tranquilidad y calma y humildad y trabajo, estamos para competir y construir cada día un poquito más”, dijo el técnico de Cruz Azul Martín Anselmi.

Tres victorias consecutivas deberían calmar los ánimos y darle tiempo a Anselmi para seguir desarrollando su trabajo sin demasiado ruido exterior.