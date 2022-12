Copa del Mundo: Definidos los encuentros y horarios de los octavos de final

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2022 ha dejado gratos recuerdos y resultados sorpresivos. Han caído selecciones que uno esperaba ver en octavos de final como Alemania, Bélgica, Uruguay y México.

Hay poco descanso con este Mundial ya que los partidos de los octavos de final se jugaron un día después del último juego de la fase de grupos. Se jugarán dos partidos cada día, empezando el Sábado 3 de diciembre y culminando el Martes 6 de diciembre.

Todos los partidos se podrán ver por Telemundo o en streaming con la aplicación de Peacock. Aquí están las fechas y horarios de los octavos de final.

Sábado, 3 de diciembre

Países Bajos vs Estados Unidos; 9:00 a.m. CT

El primer partido será el de Países Bajos contra Estados Unidos.

Los Países Bajos clasificaron como líderes de Grupo A mientras que los Estados Unidos quedaron en segundo lugar en Grupo B. Los Estados Unidos fueron la única selección de la Concacaf en clasificar a los octavos de final.

Sobre el papel, los Países Bajos quizás serán los favoritos. Pero el equipo dirigido por Gregg Berhalter jugó bien en sus tres partidos de la fase de grupo, incluso dominando gran parte de los encuentros contra Gales e Inglaterra. Un poco más de contundencia y pudieron haber quedado como líderes.

Los Países Bajos llegan con un poco de desventaja debido a que varios de sus jugadores están batallando con una enfermedad. De acuerdo a su técnico Louis van Gaal todos los jugadores estarán disponibles para el partido. En qué llegarán es otra pregunta.

Sábado, 3 de diciembre

Argentina vs Australia; 1:00 p.m CT

A pesar de la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita, Argentina terminó como líder del Grupo C tras vencer a México y Polonia. El equipo liderado por Lionel Messi son favoritos para progresar pero como se vio en su primer partido, no pueden subestimar a ningún rival.

Por su parte, Australia quizás es una de las sorpresas considerando los equipos que se ubicaban en el Grupo D. Quedaron en segundo lugar, arriba de Tunisia y Dinamarca y solo detrás de Francia por diferencia de goles. Se recuperaron de una derrota de 4-1 contra Francia y buscarán dar otra sorpresa contra Argentina.

Domingo, 4 de diciembre

Francia vs Polonia; 9:00 a.m. CT

La selección que muchos consideran como la favorita para ganar el Mundial tuvo pocos problemas en quedar líder del Grupo D. Francia hizo varios cambios en la derrota contra Túnez porque ya tenían la clasificación asegurada. Sin duda saldrán con su mejor equipo frente a Polonia en su marcha para ganar su segundo Mundial consecutivo.

Polonia terminó metiéndose en la siguiente ronda por mejor diferencia de goles que México. Es difícil ver cómo le podrán ganar a Francia si no demuestran otra cara a la que mostraron en fase de grupos. Cuentan con un gran goleador en Robert Lewandowski y un buen arquero en Wojciech Szczęsny que salvó a su equipo de una goleada frente Argentina. Pero aparte de ellos dos, Polonia necesitará que los demás jueguen un partido casi perfecto para tener esperanzas.

Domingo, 4 de diciembre

Inglaterra vs Senegal; 1:00 p.m. CT

Inglaterra cerró el liderato del Grupo B tras una goleada contra Gales. Un resultado que el técnico Gareth Southgate espere les de confianza después de la decepcionante actuación contra Estados Unidos. El conjunto inglés llegó a semifinales en el Mundial de 2018 y seguramente el objetivo es, por lo mínimo, llegar así de lejos en esta edición.

Aun si contar con su mejor jugador en Sadio Mane, Senegal consiguió quedarse en el segundo puesto en el Grupo A con una victoria ante Ecuador en el último partido del grupo. En caso de que Senegal le pueda ganar a Inglaterra, igualara su mejor actuación que fue en el Mundial de 2002 cuando alcanzaron los cuartos de final.

Lunes, 5 de diciembre

Japón vs Croacia; 9:00 a.m. CT

Otra de las sorpresas de este Mundial fue Japón que quedó líder del Grupo E tras ganarle a Alemania y España. Victorias contra dos de los gigantes de Europa es impresionante y de seguro llegarán con la confianza de que tienen buenas chances de ganarle a Croacia.

Hablando de Croacia, el subcampeón del Mundial 2018 quedó segundo en Grupo H pero sigue allí con un Luka Modric que todavía tiene mucho que dar en el mediocampo a pesar de tener 37 años. Junto a Mateo Kovačić y Marcelo Brozović, Croacia tiene uno de los mejores mediocampos en el torneo. Han perdido a jugadores como Ivan Rakitic y Mario Mandzukic pero siguen demostrando que no serán un rival fácil.

Lunes, 5 de diciembre

Brasil vs Corea del Sur; 1:00 p.m. CT

Con la clasificación a los octavos de final asegurados, Tite se dio el lujo de rotar pero Brasil terminó perdiendo 1-0 contra Camerún. Aun así, quedaron líderes de Grupo G. Se ve poco probable que Neymar pueda jugar el lunes. El delantero del PSG sufrió una lesión en el tobillo en el partido contra Serbia. Brasil cuenta con talentosos atacantes pero no cabe duda que es un equipo diferente cuando Neymar no está.

Corea del Sur sufrió para quedar en el segundo puesto del Grupo H. Necesitaba una victoria contra Portugal y que Uruguay no ganara su partido contra Ghana por más de un gol en caso de quedar empatados con la misma cantidad de puntos. Eso fue exactamente lo que pasó con un agónico final en los dos partidos. Ahora les tocará sufrir otra vez contra Brasil pero con una cierta confianza que podrán sacar el resultado.

Martes, 6 de diciembre

Marruecos vs España; 9:00 a.m. CT

Igual que a Japón, nadie esperaba que Marruecos terminará en primer lugar de su grupo. Ganaron sus últimos dos partidos y la gran causa fue por su defensa. El equipo solamente encajó un gol en tres partidos. Su premio, por así decirlo, es España.

España empezó su Mundial con una contundente victoria de 7-0 contra Costa Rica. Empataron contra Alemania y perdieron contra Japón. Luis Enrique, el técnico de La Roja, tiene su estilo y no lo va cambiar a pesar de las críticas. A España le gusta pasar la pelota y mantener la posesión pero a veces batalla en el último tercio en convertir esa posesión en goles o, por lo mínimo, en ocasiones de gol. A lo mejor no verán con malos ojos enfrentarse a Marruecos. Pero como vio contra Japón, las cosas pueden cambiar en un instante y la defensa de Marruecos no será fácil de superar.

Martes, 6 de diciembre

Portugal vs Suecia; 1:00 p.m. CT

Portugal fue otra de las selecciones que llegó a su último partido con la clasificación asegurada. Y así como otros en la misma posición, perdió su último partido contra Corea del Sur. Pero no hay ninguna duda de la calidad que tiene Portugal. Cristiano Ronaldo aún es una amenaza en el ataque. Pero si no está en su día, también tienen a Joao Felix y a Rafael Leão. Este encuentro es quizás uno de los pocos donde hay un favorito claro.

Pero no se debe contar afuera a Suecia que clasificó gracias a su victoria contra Serbia. Xherdan Shaqiri, jugador del Chicago Fire, tuvo una gran actuación en esa victoria y será un jugador clave, junto a Granit Xhaka en el medio, para Suecia si quieren tener una chance de ganarle a Portugal.