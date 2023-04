Los Bears eligen al texano Roschon Johnson en la elección 115 del Draft de la NFL 2023

Con la selección 115 del Draft 2023 de la NFL, el gerente general de los Chicago Bears, Ryan Poles, seleccionó al RB texano Roschon Johnson.

"Hay mucho que gusta de este chico", dijo Todd McShay, analista del Draft de ESPN. "Fue un jugador de fútbol americano de preparatoria 'all-American', mide 6 pies y pesa 219 libras".

"No juega como un quarterback de secundaria. Corre con violencia, corre entre los tackles y lo que me encanta de él es que sus intangibles no son sólo buenos, son fenomenales," dijo Steve Sarkisian, técnico de Texas.

"Bijan (Robinson) es una estrella, es un gran tipo, hace todas las cosas bien, pero Roschon es nuestro líder".

Espera a oír lo que dijo Louis Riddick.

"El mejor corredor de protección de pases con el que he estado fue Clinton Portis en mi época en Washington", dijo Riddick. "Este tipo, Roschon Johnson… te diré esto, puedes correr a través de la línea de scrimmage si quieres, con la barbilla al aire y sin boquilla, pero te van a faltar algunos dientes y vas a querer ponerte una correa acolchada en la barbilla después de eso porque este tipo te va a apedrear absolutamente".

"Esa es una gran actitud. Va a marcar el tono de esta ofensiva".

Suena no sólo como una gran arma para Justin Fields, sino también como protección.

En la primera ronda, los Bears cambiaron del nº 9 al nº 10. Utilizaron la décima selección global para elegir al tackle ofensivo de Tennessee Darnell Wright. Wright será titular de inmediato en el lado derecho de la línea ofensiva, protegiendo a Justin Fields.

Con su primera elección en la segunda ronda, los Bears seleccionaron a otro liniero defensivo, Gervon Dexter, de Florida.

En la segunda ronda, después de que los Bears eligieran a Dexter, los polacos cambiaron al nº 56 para elegir al cornerback de Miami Tyrique Stevenson. Stevenson es el tercer cornerback elegido en la segunda ronda en los últimos cuatro drafts para los Bears.

Los Bears reclutaron al esquinero Kyler Gordon con su elección de segunda ronda en 2022, la número 39 en total. También fue la primera selección de los Bears en el Draft de la NFL de 2022 y la primera selección de Poles como gerente general de los Bears. Y en 2020, el entonces gerente general Ryan Pace drafteó a Jaylon Johnson en la segunda ronda con la selección 50 global.

En la tercera ronda, con la selección 64, los Bears seleccionaron al DT de South Carolina Zacch Pickens.