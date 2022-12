A sus 35 años, Lionel Messi continúa brillando en el escenario más grande

Después de la derrota ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial, pocos esperarían que Argentina pudiera llegar a la final de la Copa del Mundo. Salir de la fase de grupos sí, pero poco más de allá.

Con la victoria en la semifinal frente a Croacia, Argentina disputará la final el domingo. El gran responsable tiene un nombre y apellido: Lionel Messi.

Con un gol y asistencia, Messi sigue demostrando que no está acabado. Al contrario.

En este Mundial, Messi está empatado en el liderato de goles marcados con cinco y es líder absoluto en asistencias con tres. El tuvo la jugada del partido contra Croacia cuando dejó la marca de Joško Gvardiol para dar la asistencia en el tercer gol de Argentina.

Messi sigue siendo el líder y el motor de Argentina a pesar de tener 35 años. Todo lo que hace su selección acaba o empieza con el. En torneos pasados, esa ha sido la gran debilidad de la Albiceleste. Ahora, las cosas son diferentes.

Ganando la Copa América en 2021 contra Brasil cambió todo. En esa final, Messi no anotó ni dio la asistencia del gol. En tiempo pasado, si Messi no marcaba o daba asistencia, Argentina no ganaba. Esa Copa América marcó un antes y un después.

Ahora, Messi no tiene que hacerlo todo él solo. Jugadores como Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister y Julian Alvarez han sido vitales para Messi y Argentina. Tiene ese soporte que quizás no tenía antes.

Pero tampoco hay duda que Messi sigue siendo el referente.

En su primera temporada con el Paris Saint-Germain, después que tuvo que dejar el Barcelona, Messi tuvo una mala temporada por sus estándares. Tanto que algunos pensaban que finalmente estaba en declive. Tras aclimatarse a su nuevo equipo, Messi ha vuelto de nuevo.

Aunque ya no es el mismo que mirabamos con el Barcelona de Pep Guardiola, Messi ha adaptado su juego. Esa jugada contra Gvardiol hizo recordar a ese Messi antiguo y a pesar de no hacerlo tanto, todavía tiene esas chispas.

Cuando la mayoría de jugadores se han retirado de su selección a los 35 años o ya no son tan influyentes como antes, Messi sigue allí y no hay debate que se lo merece. Los elogios siguen y por buena razón. Por lo menos con Argentina, los años pasan y parece mejorar. Antes se le tachaba como “pecho frío” pero ahora nadie está diciendo eso.

Sus compañeros querían ganar la Copa América para Messi. Eso quedó demostrado cuando fueron a celebrar con él después del silbatazo. Para todos, fue un alivio de un gran peso que venían cargando. Es algo parecido en este Mundial porque ellos saben que quizás es el “último baile'' para Messi con Argentina.

Van a necesitar otra gran actuación de Messi para tener una posibilidad de ganar el Mundial. Especialmente si es contra Francia. Como se ha visto en este torneo, no importa si le dicen viejo o piensan que ha perdido un paso, Messi aparece cuando se le necesita. Y Argentina lo va necesitar una vez más.