Celebración en honor a la Virgen de Guadalupe en Des Plaines: días, hora y más

DES PLAINES - Las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe atraen a miles de personas a Des Plaines esta semana cuando se realizarán las misas, el canto de las mañanitas y varias actividades para honrarla.

Las festividades serán en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines el miércoles 11 y jueves 12 de diciembre.

Las celebraciones concluirán las actividades en honor a la Virgen que se han realizado en Des Plaines desde hace dos semanas, como por ejemplo la procesión de camioneros y la cabalgata de jinetes realizada este sábado 8 de diciembre.

Aquí lo que tiene que saber sobre las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines 2024:

¿A que hora son las misas en honor a la Virgen de Guadalupe?

Las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe comienzan con la misa bilingüe de apertura el miércoles 11 de diciembre a las 8 p.m. en la Plaza del Santuario y culminan con la misa de clausura el jueves, 12 de diciembre a las 7 p.m. en la Capilla San José.

Además de las misas pautadas se realizarán otras ofrendas a la Virgen de Guadalupe en los siguientes horarios:

Miércoles 11 de diciembre

12:00 p.m. Rezo del Santo Rosario (Plaza)

7:00 p.m. Rezo del Santo Rosario (Plaza)

9:30 p.m. Fuegos artificiales después de la Misa (Plaza)

10:00 p.m. Antorcha Guadalupana (Plaza)

11:00 p.m. Serenata (Mañanitas) (Plaza) (Bilingüe)

Jueves 12 de diciembre

12:00 a.m. Misa Solemne de Medianoche (Plaza) (Bilingüe)

1:00 a.m. Rezo del Santo Rosario (Plaza)

5:00 a.m. Misa Solemne (Capilla de San José) (Bilingüe)

7:00 a.m. Serenata (Mañanitas) (Capilla de San José) (Bilingüe)

8:00 a.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

9:00 a.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

10:00 a.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

11:00 a.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

12:00 p.m. Misa Solemne (Capilla de San José) (Bilingüe)

1:00 p.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

2:00 p.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

3:00 p.m. Misa Solemne (Capilla de San José) (Bilingüe)

El Sacramento de la Reconciliación estará disponible en la Capilla Mariana de 4 p.m. a 6 p.m.

4:00 p.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

5:00 p.m. Rezo del Santo Rosario (Capilla de San José)

7:00 p.m. Misa Solemne de Clausura (Capilla de San José) (Bilingüe)

Recreación de las Apariciones Guadalupanas

Anuncio de los ganadores del Gran Sorteo

¿Dónde puedo estacionar mi auto en el santuario de Des Plaines?

Hay disponibilidad de estacionamiento en los terrenos del Santuario de la Virgen de Guadalupe, pero es limitado y conlleva un costo de $15 por vehículo. Conforme al Santuario, el costo ayuda al manejo del tráfico y provee apoyo económico al Santuario durante las Celebraciones Guadalupanas.

Sin embargo, hay otras opciones para estacionarse que son gratis y abiertas al público:

St. Emily's Parish: 1400 E. Central Rd., Mt. Prospect, IL 60056

Estará abierto desde las 9 p.m. del lunes, 11 de diciembre hasta las 6 a.m. del martes, 12 de diciembre

1400 E. Central Rd., Mt. Prospect, IL 60056 Estará abierto desde las 9 p.m. del lunes, 11 de diciembre hasta las 6 a.m. del martes, 12 de diciembre Plaza Paulwaukee: 664 Milwaukee Ave., Prospect Heights, IL 60070

Estará abierto desde las 9 p.m. del lunes, 11 de diciembre hasta las 6 a.m. del martes, 12 de diciembre

664 Milwaukee Ave., Prospect Heights, IL 60070 Estará abierto desde las 9 p.m. del lunes, 11 de diciembre hasta las 6 a.m. del martes, 12 de diciembre Oakton Community College: 1600 East Golf Rd., Des Plaines, IL 60016

Estará abierto desde las 9 p.m. del lunes, 11 de diciembre hasta las 6 a.m. del martes, 12 de diciembre

Para estas tres ubicaciones habrá un servicio de transporte en autobús que comenzará a las 6 p.m. el 11 de diciembre y estará operando hasta las 3 a.m. del 12 de diciembre. Para más información, haga clic aquí.

¿Cuánto cuesta la entrada al Santuario de la Virgen de Guadalupe?

Nunca hay un costo para visitar el Santuario Nuestra Señora de Guadalupe ni para participar de las Celebraciones Guadalupanas. Sin embargo, hay un costo para el estacionamiento en los predios del Santuario que es de $15.

Rifa en honor a la Virgen de Guadalupe

La rifa anual está destinada para recaudar fondos para el mantenimiento y desarrollo del Santuario, indica el templo en su página web.

El boleto tiene un valor de $5 y los premios que se rifarán serán:

1er Premio: $10,000

2do Premio: $3,000

3er Premio: Samsung 75" Smart TV El sorteo será el jueves 12 de diciembre después de la misa de las 7:00 pm.



Como es tradición anual en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, este fin de semana se llevó a cabo la bendición de vehículos.

Qué saber antes de ir al Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines

El Santuario de la Virgen de Guadalupe anticipa recibir a cientos y hasta miles de peregrinos. Y para asegurar que todos celebren de forma segura, el Santuario ha puesto en marcha una serie de reglas a seguir:

No se permite traer ni consumir bebidas alcohólicas

Está prohibido traer armas de fuego a los terrenos del Santuario

No se permite la distribución de propaganda de ninguna índole

No está permitido la venta ni distribución de comida, bebidas ni artículos religiosos

Está prohibido el uso de drones en los predios del Santuario

No se permite que vengan mascotas

Información tomada del sitio web del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines.

Servicios espirituales en el Santuario

Hay misas y rezos del rosario por hora durante las celeraciones en honor a la Virgen de Guadalupe. Habrá disponibilidad para hacer confesiones el martes, 10 de diciembre de 4 p.m. a 6:30 p.m. en la Capilla Mariana.