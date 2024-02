Televidente termina con su maleta dañada durante un vuelo  

Loyda estaba lista para sus vacaciones a Miami en octubre de 2022, pero cuando llego ahí, su sorpresa fue que una de sus maletas estaba dañada.

“No aparecía, luego la encontramos ya no en la estera, en una esquinita por allá, las otras dos tenían sus tickets, pero esa no, y estaba desbaratada total, rota total, como que se trabó en algo, se quemó, ya las cosas saliéndose”, dijo Loyda.

De inmediatamente reclamó a Spirit indicó.

“Todo mundo se alarmo, y nosotros más, fuimos a la oficina de Spirit, y que no, que ellos no tenían que ver con eso, justo era como un cambio de turno, como a las siete de la noche, y que se iban a comer, como de pura insistencia, una hispana nos atendió, que penosamente no tomamos su nombre, nos dijo lo que teníamos que hacer”, afirmó Loyda.

Y ahí dijo llenaron el formulario para presentar el reclamo.

“No me preocupa tanto el dinero que pueda costar la maleta, que estaría en 100 o en 90 una marca Tommy, tipo maletín, sino la irresponsabilidad que nos dicen sí te vamos a responder, una tarjeta de crédito será rápido, pero yo no creo que eso lleve un año, para darle una solución”, aseguró Loyda.

Y es que segun Loyda ya estaba cansada de esperar pues continuaba haciendo llamadas a la línea de ayuda al cliente de Spirit y la solución no llegaba.

“Llegaron a decirme que me mandarían una tarjeta de crédito con el valor de la maleta y no lo han hecho”, dijo Loyda.

Según el último reporte al consumidor de viajes aéreos del Departamento de Transporte de EE.UU., Spirit reportó 4,500 maletas “mal gestionadas” de 1,090,429 facturadas en el mes de noviembre de 2023. Con esto, Spirit se posicionó en el octavo lugar en el “mal gestionamiento” de maletas entre las aerolíneas que operan en el país, una clasificación que incluye equipaje perdido, dañado, retrasado o robado.

La normativa del Departamento de Transporte para viajes nacionales dice que las compañías aéreas están obligadas a indemnizar a los pasajeros si sus maletas sufren daños, retrasos o pérdidas durante el control de la aerolínea.

Telemundo Chicago Responde contactó a Spirit sobre el caso de Loyda.

Tras insistir por varias semanas, finalmente recibimos respuesta. Por correo electrónico no ofrecieron detalles, y solo se limitaron a decir que ya estaban asistiendo a Loyda.

Loyda por su parte dijo que recibió la llamada de Spirit para informarle que le enviarían un reembolso por $100 por la maleta dañada. Además, de un vale para viajar en el futuro con la aerolínea.

Loyda recibió un cheque por $100 y prefirió rechazar el vale, pues dijo que ya no quiere viajar con la aerolínea.

Spirit por su parte no contestó a nuestra solicitud cuando quisimos obtener más detalles sobre lo sucedido.