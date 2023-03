Televidente logra recibir título de propiedad tras larga espera

Gabriel es mecánico y tiene su taller en Bellwood y hasta ahí dice que llegó un cliente con una camioneta Cadillac SRX 2012 para que le hiciera algunas composturas, “y después de 3-4 meses no pude encontrar el dueño ya, entonces la íbamos a tirar”, explicó.

pero un día dice que recibió una llamada de Linear Mortgage, LLC, “era la financiera que andaba buscando la troca”, indicó.

y aunque Gabriel dice no estar seguro como la financiera obtuvo su información,

“entonces les dije que vinieran por su troca, más que pagaran lo que se debía, y no quisieron venir por ella, no quisieron pagar”, explicó.

pero al cabo de un tiempo, “como 2-3 meses después ellos me pidieron que yo me quedara con ella, y les comprara el titulo por $1000 y pues por $1000 les compré la troca”, afirmó.

y cuando finalmente recibió el título de propiedad por parte de Linear Mortgage,

“parece que venía firmado en el lugar incorrecto y después de estar revisándolo, lo quisimos poner a nombre de otra persona y no pudimos, lo mandamos para atrás a la compañía donde nos mandó el título,” dijó.

Gabriel dice que ya había invertido miles de dólares en reparar la camioneta que incluía un cambio de motor y amortiguadores.

“entre el título y las reparaciones del carro son como $7,500”, indicó.

Gabriel dice que los meses pasaron y él aun no recibía el título de propiedad corregido, “ya tiene como unos 8 meses que ya no me contestan,” afirmó Gabriel.

y con eso su frustración también aumentaba cada vez que miraba la camioneta.

“¡llego todos los días, la veo y hasta me agarro hasta la cabeza!", reaccionó.

y sin más pensarlo, “estuvimos mirando la TV, vamos a hablarle a Telemundo para ver si nos pudieran ayudar”, afirmó Gabriel.

Telemundo Chicago Responde se comunicó con Linear Mortgage, LLC

y tras varios intentos finalmente recibimos respuesta.

en parte su vocero explicó:

“Quiero disculparme sinceramente por el retraso en este asunto.

intentamos resolverlo y el papeleo se perdió en tránsito.

entonces tuvimos que obtener un duplicado del título del estado que tomó meses.

recibimos el nuevo certificado del título el 02/23/2023 y fue enviado el mismo día por correo postal…” Linear Mortgage, LLC

y 3 días después Gabriel nos confirmó que había recibido su título de propiedad junto con otra documentación importante.