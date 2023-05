Televidente logra recibir miles de dólares en beneficios del seguro social tras larga espera

“Adolfo” a quien llamaremos así por cuestiones personales, prefirió hablar con Telemundo Chicago Responde en el anonimato para que le ayudáramos luego de que la administración del seguro social le retuviera 36 meses de beneficios por discapacidad. Tras una larga espera y sin respuestas claras decidió pedir nuestra ayuda.

“El problema era que ya tenía 36 meses y el seguro social no me quería pagar el disability”, indicó Adolfo.

Casi $60,000 era lo que el seguro social le debía a “Adolfo”.

“Adolfo” dice que el 20 de julio de 2020 recibió una carta del seguro social aprobando su solicitud de prestaciones por discapacidad las cuales comenzarían a partir de enero de 2020.

En ella también le avisaban que no le pagarían hasta que presentara prueba de su estatus legal.

Sin embargo, cuenta que su tarjeta de residencia se encontraba vencida en ese momento.

“La renové, pero duré 16 meses para que me llegara la mica nueva y aparte de eso se vino la pandemia”, dijo “Adolfo”.

Pero asegura que luego presentó su tarjeta de residencia renovada ante la oficina del seguro social.

“y me dijeron en 30 días le mandamos una carta, y pasaron 2 meses y nunca recibí esa carta”.

“y volví a regresar al seguro y les volví a presentar otra vez la mica y me dijeron que no lo habían actualizado al sistema y tenía que esperar otra vez”, dijo “Adolfo”.

Le preguntamos a “Adolfo” que tan frustrante era para él esta situación.

“Muy frustrante porque hasta no podía ni dormir de que no pagaran sino de las deudas que tenía” dijo.

Telemundo Chicago Responde contactó de inmediato a la oficina del Seguro Social.

Por correo electrónico nos dijeron:

“Gracias por traer a nuestra atención este asunto. El Seguro Social no comenta sobre casos específicos debido a las leyes de privacidad. no obstante, me he puesto en contacto con el señor y le he facilitado mi información de contacto directa…” indicó un vocero del seguro social.

y fue así como en cuestión de días que “Adolfo” recibió un depósito directo a su cuenta por la cantidad de casi $60,000 por parte de esa entidad federal.

“yo pensaba que no me iban a pagar nada, y pues ahora estoy contento”, dijo “Adolfo” cuando le preguntamos cómo se sentía tras nuestra intervención.