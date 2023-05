Televidente asegura que concesionario dio información falsa en la compra de un vehículo

Víctor Pastor trabaja en construcción.

Conduce esta camioneta que utiliza para cargar su equipo de herramienta y llegar a los lugares donde lo emplean, pero también es el auto familiar.

Por lo que cuenta que el año pasado decidió comprarse esta otra camioneta Toyota Tundra de cabina doble del año 2011.

“La troca yo la necesitaba porque solo tengo una troca de trabajo, no tengo otro carro, entonces la necesitaba así para salir, o si se me arruina la troca del trabajo, pues tengo otra”, dijo Víctor.

Víctor dice que hizo el negocio de la camioneta en la concesionaria Western Star Auto Sales en Chicago, para lo cual dice que dio un depósito de $5,000.

“Yo solo la tuve, la traje un sábado en la noche, la fui a entregar el martes que seguía, para que le arreglaran unas cosas que ellos prometieron que las iban a arreglar”, indico.

Cuenta que dos semanas después cuando se disponía a recoger la camioneta en la concesionaria, se dio cuenta de un detalle que le sorprendió.

“dijeron que la troca estaba lista, fue cuando yo fui allá, me fijé en el tablero, que la troca tiene 167 mil millas, y en el contrato me la vendieron por 145 mil, y no le habían arreglado nada”.

Víctor dice que de inmediato lo cuestiono.

“me dijeron que ellos lo habían hecho para que a mí me lograran aprobar el préstamo, yo les dije, pero lo hicieron sin mi consentimiento, porque si yo hubiera sabido que no calificaba, no compro la troca, ni te dejo el dinero”, aseguró.

Entonces dice que decidió dejar la camioneta en la concesionaria y pedir un reembolso por los $5,000.

“de ahí el chavo que me vendió el carro me dijo, ven tal día, que ese día te vamos a tener el cheque, llegué y no me tenía nada, y les dije entonces, que paso con mi dinero? Y me dijeron el mero dueño del dealer dijo que no te iba a regresar ningún centavo”.

Víctor asegura que aviso de la situación a la financiera, quienes cancelaron su contrato y deuda.

Fue cuando dice decidió contactar a Telemundo Chicago.

Revisamos el contrato de compra de Víctor.

El cual indica que el vehículo en cuestión contaba con 145,873 millas en el momento de la compra.

Víctor nos envió esta fotografía del odómetro del vehículo que marcaba 167, 989 millas. La foto tiene fecha del 2 de agosto, el día en que Víctor asegura pretendía recoger el vehículo.

También confirmamos a través de la oficina de estado de Illinois que la concesionaria había vendido la camioneta el 19 de septiembre de 2022, es decir casi 6 semanas después de que Víctor decidiera dejar el auto en la concesionaria.

Contactamos a Western Star Auto Sales, pero al cuestionarle la situación a su gerente, este nos colgó el teléfono.

Luego contactamos a Slawomir Pajolek, dueño de Western Star Auto Sales, y aunque primero nos dijo que no sabía nada al respecto pero que investigaría, tras una semana de espera, el propietario nos indicó que no le devolvería los $5,000 a Víctor. Al preguntarle porque indicó que ya no quería hablar con nosotros y que nos contactáramos con su abogado. Al pedirle la información de su abogado, este se negó a darnos esa información.

Tras contactar a la concejal del distrito donde se encuentra la concesionaria, el caso de Víctor fue referido a la oficina de asuntos empresariales y protección de los consumidores de Chicago, también conocida como BACP.

Víctor presentó su queja con esa oficina y por semanas hemos estado dándole seguimiento.

BACP nos informó que tras su investigación emitió una citación a Western Star Auto Sales por operar sin licencia y por no exhibirla al público tal como se requiere.

Aunque ahora el negocio ya cuenta con el permiso adecuado para operar, el dueño deberá responder a esa violación durante una audiencia programa el 17 de Mayo, donde podría recibir multas.

“lo que yo busco, es que me regresen mi dinero,” concluyó Víctor.

BACP no quiso darnos una entrevista sobre el caso de Víctor debido a que es “un caso pendiente” indicaron. También, contactamos a la Oficina del Fiscal General de Illinois, donde Víctor también interpuso su queja y nos indicaron que no pudieron mediar su caso debido a que no recibieron respuesta por parte del negocio.

Por cierto, es importante que siempre revise su contrato cada vez que haga una compra y asegúrese que toda la información este correcta antes de firmar.