Telemundo Chicago Responde logra reparación de refrigerador

Tener un refrigerador que funcione es una parte esencial en nuestros hogares, pero en el caso de Josefina Valle, ella llevaba meses intentando que la empresa LG enviara un técnico para reparar el compresor de su electrodoméstico lo cual había causado que su refrigerador dejara de enfriar.

“Llamé a la compañía LG me dijeron que, si lo podían arreglar, me dieron unos números para que yo llamara” dijo Josefina. Esos números eran para que agendara un técnico de otra compañía, pero cuenta que no tuvo suerte, “Me daban la vuelta que la compañía LG se tenía que contactar con ellos”

Y así Josefina dice que insistió por dos meses hasta que llamó a Telemundo Chicago Responde en busca de ayuda y al investigar encontramos que este tipo de problema técnico no era desconocido.

En el 2020, LG llegó a un acuerdo para resolver una demanda colectiva sobre los compresores de los refrigeradores. En el acuerdo, LG negó que los refrigeradores estuvieran defectuosos o que hubieran hecho algo malo.

Según Consumer Reports, los consumidores con determinados refrigeradores aún pueden presentar su reclamo para obtener algún tipo de compensación por las reparaciones o los daños.

Aunque advierten que existen varias condiciones: “Si tiene un refrigerador que está entre los modelos cubiertos, fabricado en un periodo de tiempo entre 2014 y 2017, puede presentar un reclamo.

El refrigerador también tuvo que haber experimentado lo que LG llama un ‘evento de no enfriamiento’, que básicamente significa que su nevera dejó de funcionar, dejó de enfriar, después del 22 de septiembre de 2020”, explicó Daniel Wroclawski, Editor para el Hogar y Electrodomésticos de Consumer Reports.

Revisamos la información en línea de modelos que califican bajo el acuerdo de LG, y con el número de serie verificamos que el refrigerador de Josefina se encontraba en la lista.

Telemundo Chicago Responde contactó a LG y tras insistir por varias semanas, indicaron en parte que bajo el acuerdo de la demanda colectiva “...LG ofrece 5 años de garantía en piezas y mano de obra para el sistema de refrigeración. Dado que esta unidad tiene 6 años, LG ofreció y respetó una ‘garantía de sólo piezas’ y el cliente lo entendió y aceptó…” explicó un vocero de la compañía a través de un correo electrónico.

Por su parte, Josefina finalmente obtuvo la reparación de su compresor y tanto ella como LG agradecieron nuestra intervención.

Si usted tiene un problema similar con el compresor de su refrigerador LG, puede visitar lgfridgesettlement.com para conocer más detalles del acuerdo y si califica para algún tipo de compensación.