Tatuador bajo la lupa: consumidores aseguran que cobró y no terminó tatuajes

“Yo llevo casi 20 años en EEUU, aquí en la ciudad de Chicago y para celebrarlo pues yo dije que un tatuaje”, así es como Luis Cruz dice terminó con un dibujo incompleto en su brazo derecho.

Cuenta que contrató los servicios de Luis Catalán de Droopy Tattoos, a quien encontró en Facebook. “Empecé a buscar en social media y apareció esta persona a la cual contacté, me pidió $300 de depósito para agendar una cita”, dijo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En total dice que le pagó $1,300 en efectivo y a través de aplicaciones de pago.

Dice que Luis nunca terminó el tatuaje pues asegura que después de la primera cita, le canceló en al menos 5 ocasiones con diferentes excusas, “tercera vez, cuarta vez, la quinta, me la hace para un lunes, me cancela, y le hablo y le digo ¿qué pasó?, y me dice no es que mi abuelita acaba de llegar de México y la fui a buscar al aeropuerto”.

Martin Garduño dice que también contrató a Luis Catalán.

Él quería grabar en su cuello el rostro de su hijo fallecido.

Su esposa también buscaba el tatuaje de un atrapasueños, “pagué $500 por el de mi señora, por el mío otros $500”, dice.

Asegura que también le pagó a Luis $200 adicionales, $100 para el tatuaje de una cruz, y $100 que al parecer Luis Catalán le había pedido prestado.

Asegura que el trabajo nunca se completó, “me termino bloqueando de todos lados, porque ya molesto exigiéndole mi dinero”, señaló.

Ambos consumidores dicen que Luis catalán los citó a una dirección en Chicago.

y aunque dicen que pensaron sería un estudio, en realidad es un apartamento donde Luis Catalán supuestamente reside.

De hecho, Telemundo Chicago Responde encontró diferentes páginas de Facebook donde Luis Catalán suele publicar fotos y videos de su trabajo y estudio.

En su página como Luis Catalán escribe que aún tiene “citas disponibles” y en otras páginas se anuncia como Mario Salgado o Droopy Catalan, “no se me hace justo que él tome ventaja de nosotros”, comentó Luis Cruz.

Telemundo Chicago Responde contactó a Luis Catalán, a través de mensajes de texto, nos aseguró que él no era Luis Catalán, y que era “cocinero, y no tatuador”, luego nos bloqueó.

Contactamos a la Oficina de Asuntos Empresariales y Protección del Consumidor de la ciudad de Chicago, o BACP por sus siglas en inglés. Indicaron que Luis Catalán no cuenta con una licencia para operar, el cual es obligatorio y que habían recibido dos quejas contra él que actualmente investigan, aunque no quisieron indicar desde cuándo.

También contactamos al Departamento de Salud Pública de Illinois sobre estos casos, confirmaron que Luis Catalán tampoco está registrado con el estado.

y tras más de una semana de espera, nos indicaron en parte:

“…el Departamento de Salud Pública de Illinois colabora con las autoridades locales de Illinois para hacer cumplir la ley de registro de establecimientos de tatuajes y perforaciones corporales del estado. Todos los establecimientos que prestan servicios de arte corporal, como tatuajes… están obligados a registrarse en el departamento…”

añadieron:

“…las infracciones de la ley se castigan con una multa de hasta $1,000 por día.

en el caso que nos han señalado, el IDPH tiene una investigación abierta, y no hace comentarios sobre investigaciones pendientes.”, indicó a través de una comunicado Mike Claffey de IDPH.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Chicago, los artistas de tatuajes “tampoco pueden operar desde sus casas” y deben de tomar un entrenamiento.

“El artista que hace los tatuajes tiene que tomar un curso cada año que les enseñan como prevenir infecciones de la sangre”, explicó Virginia Castañeda- Supervisora de Inspecciones, CDPH

y es que este tipo de servicios son regulados precisamente para evitar los riesgos que existen, explica la Dr. Geraldine Luna quien funge como Directora Médica de CDPH.

“si no usan un agua estéril, entonces podrían y se han visto brotes grandísimos aquí en estados unidos de pasar la micobacteria no tuberculosa, estas bacterias son bien fastidiosas de tratar, y requieren en ocasiones cirugías para remover el tejido contaminado, y por lo general estas cirugías pueden ser hasta deformantes si es que la persona sobrevive”, señaló.

Y ¿cómo saber que un artista cuenta con los permisos adecuados?

aunque no existe una lista publica de establecimientos registrados, es obligatorio que el certificado de registro emitido por el Departamento de Salud Pública de Illinois sea visible para los clientes al entrar en el establecimiento.