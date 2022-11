Sueño de compra de casa termina en dolor de cabeza para televidente

Beatriz Macias pretendía comprar una casa en el suburbio de Burnham, Illinois a través de la compañía Expo Realty Group, “me dijo que esa casa me costaba $25,000 pero que tenía que darle la mitad,” eso fue lo que Beatriz dice le dijo Diego Torres, el agente de bienes raíces y dueño de esa compañía en Chicago.

Según Beatriz, Diego le indicó que la propiedad estaba en proceso de ejecución hipotecaria y que no podía entrar a ver o revisar la propiedad, “entonces pasó el tiempo, me estaba con mentiras, que la casa estaba ocupada, pero que necesitaba un juez darle una orden de desalojo a las personas para que pudiera habitarla”, relató.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por lo que al cabo de los meses dice se cansó de esperar y pidió un reembolso por los $12, 250 que había dado como depósito.

Beatriz dice que recibió el cheque del reembolso casi dos meses después de haberlo solicitado, “fui a recoger el cheque, resulta que al rato que fui a recoger el cheque me dijo que le diera unos días para saber que había fondos”, dijo.

Pero pasaron dos semanas más y Beatriz dice seguía sin poder depositar el cheque, “todo eso se me hizo raro, entonces yo fui a otra real estate por mi casa y pregunté y me dijeron que los papeles que me había dado no eran de venta de casa que eso estaba mal”.

Fue cuando Beatriz dice llamó a Telemundo Chicago Responde.

y es que el contrato que ella había recibido era un acuerdo de exclusividad para trabajar con dicho agente de bienes raíces y no un contrato de compraventa de una propiedad.

De hecho, según nuestra investigación, confirmamos a través de los documentos del tribunal del Circuito del Condado de Cook que la casa que en teoría Beatriz había comprado, ya no estaba en proceso de ejecución hipotecaria desde 6 meses antes de que ella firmara el contrato con Expo Realty Group. Telemundo Chicago Responde contactó a Diego Torres, dueño de Expo Realty Group.

Por teléfono nos dijo que se había tratado de un “malentendido” y que emitiría otro cheque de inmediato.

Luego añadió en parte:

“Gracias a su llamada pudimos enterarnos de que la señora tenía una complicación. Afortunadamente pudimos solucionar con eficacia la confusión…” indicó a través de un comunicado hablado.

En cuanto al reembolso dijo que no podía darnos detalles específicos de clientes.

y cuando le preguntamos sobre la propiedad que Beatriz en teoría había escogido para comprar nos dijo que “esa era una de las opciones que él como agente le había enviado, pero la casa que en realidad estaba en proceso de compra era otra” y que no podía revelarnos la dirección ni más información al respecto. Un detalle que Beatriz asegura desconocía, pero al día siguiente de nuestra intervención recibió su reembolso por los $12,250.

En tanto, expertos en bienes raíces exhortan a que preste mucha atención a la hora de comprar una propiedad, “no puedes dar depósitos, no puedes dar dinero, sin antes tener un contrato firmado por el vendedor y el comprador”, explicó Lorena Ramírez, propietaria de YUB Realty en Chicago.

Según Lorena existen dos tipos de compras para propiedades embargadas o en proceso de ejecución hipotecaria.

Sin embargo, sepa que la única vez que no podrá entrar a ver y revisar la propiedad es cuando compra a través de una subasta, donde tendrá que pagar completamente la cantidad del costo de la casa y asumir los costos pendientes de impuestos o violaciones que tenga la propiedad con la ciudad.

De lo contrario sería lo que llaman una venta corta: donde es importante enfatizar que tanto el comprador como el vendedor tienen que estar de acuerdo.