Retiran 3 millones de almohadones para recién nacidos tras 8 muertes por asfixia

Washington DC.- Boppy Co. retirará del mercado más de 3 millones de almohadones para recién nacidos después de que ocho niños se asfixiaran en ellos en los últimos años, dijeron el jueves los reguladores federales y el fabricante de productos populares para bebés.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CSPC. por sus siglas en inglés) dijo que Boppy retiraría 3.3 millones de unidades de sus almohadones de los modelos siguientes: Boppy Original Newborn Loungers, Boppy Preferred Newborn Loungers y Pottery Barn Kids Boppy Newborn Loungers.

La agencia dijo que los niños murieron entre 2015 y 2020; en todos los casos, aparentemente se voltearon de costado o boca abajo y no pudieron respirar.

La CPSC advirtió a los propietarios de las unidades que dejen de usarlas de inmediato y se comuniquen con la compañía para obtener un reembolso completo.

"Estamos devastados al escuchar sobre estas tragedias", dijo la compañía en un comunicado. “Boppy se compromete a hacer todo lo posible para proteger a los bebés, incluida la comunicación del uso seguro de nuestros productos a los padres y cuidadores, y educar al público sobre la importancia de seguir todas las advertencias e instrucciones y los riesgos asociados con las prácticas de sueño inseguras para los bebés. Los almohadones no se comercializaron como un producto para dormir a bebés e incluye advertencias contra el uso sin supervisión".

Los productos retirados del mercado estuvieron en el mercado desde 2004 hasta este mes y se vendieron en grandes minoristas físicos y en línea.

No es la primera vez que Boppy ha tenido que retirar un producto debido al riesgo de asfixia infantil. En el verano de 2019, la compañía retiró del mercado 14,000 accesorios de soporte para la cabeza y el cuello debido al riesgo de que se rellenen demasiado e inclinen la cabeza de un niño demasiado hacia adelante.

Los consumidores que deseen obtener un reembolso o obtener más información sobre los almohadones retirados del mercado pueden comunicarse con la compañía al número gratuito 800-416-1355 de 9 a.m. a 5 p.m. ET de lunes a viernes o a través de su sitio web. También puede encontrar más información en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor aquí.

El producto es un juego de sonajeros llamado Disney Baby Winnie the Pooh. Los pies del sonajero de Winnie the Pooh pueden desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia para los niños pequeños. Fueron reportados 8 casos de desprendimiento pero no hubo lesionados.