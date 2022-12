Responde logra reembolso de garantía extendida para televidente

Más de un año, eso es lo que Gabriel esperó para obtener el reembolso de una garantía extendida que obtuvo en la compra de una camioneta.

Esto luego de la intervención de Telemundo Chicago Responde.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Pero retrocedamos un poco, porque cuando hablamos con él por primera vez hace unos meses por videollamada, su frustración era notable, “a la hora de estar firmando, me sacaron una garantía que cubría bumber to bumber”, explicó.

En ese entonces, indica que la concesionaria Honda City Chicago le aseguró que tenía que comprarla, “pero yo dije que, si era necesaria la garantía, y el vendedor me dijo que sí, que lo estaba pidiendo la financiera”.

No conforme dice que llamó a la financiera.

Fue cuando asegura que se enteró que no la necesitaba, “y les pregunté si era cierto que ellos ocupaban esa garantía, y me dijeron que no, que nomas lo que ocupaban era una aseguranza la full cover”.

La garantía extendida tenía un costo de más de $2,000, pero al insistirle a la concesionaria, dice que Honda City Chicago le dijo que solo le devolvería $1,729, “y me descontaron el dinero que según por las millas”, dijo.

Aun así, dice que aceptó, y fue cuando comenzó la larga espera, “ya he ido varias veces y no me dan nada, nada más me dicen, nada más me dicen que si me lo van a regresar, pero que tengo que esperar”.

Incluso nos relató las veces que habría intentado recuperar su dinero, “ya cuando les digo que me tienen que regresar un dinero que me deben me cuelgan”.

Telemundo Chicago Responde se contactó con Honda City Chicago.

Por Teléfono su gerente indicó que revisarían su sistema.

Luego confirmó que efectivamente la concesionaria aún no había cancelado la garantía extendida, pero que de inmediato emitiría el reembolso por los $1,729.

Poniendo fin a la larga espera de Gabriel.