Responde logra crédito de boleto aéreo para televidente

Jesus tiene una relación muy cercana con su hermano que vive en aguas calientes, México y cuenta que no lo veía desde la pandemia. Cuando su hermano le propuso asistir a su fiesta de bodas de oro, Jesús dice que no lo pensó dos veces, “se presentó la oportunidad que podíamos juntarnos toda la familia en México” indicó.

La fecha se acercaba y se dio cuenta de un detalle que impidió los planes de viaje. El problema tenía que ver con la residencia permanente de su esposa, “ella mandó a renovar la residencia, y nosotros pensábamos que en ese tiempo iba a llegar y por eso saqué los boletos” dijo.

Jesus dice que le explicó la situación a Volaris. Aerolínea con la que había comprado los dos boletos de avión por poco más de $1,000, “y me dijeron no te apures, tu boleto es válido, hasta en un año, pero en temporada baja”.

Jesus dice que se mantuvo confiado hasta que llamó a Volaris dos meses antes que se venciera el crédito para volver a comprar los boletos, “y me dijeron que no, que ya ese boleto se había perdido que porque no me presenté”.

Jesus asegura que, al insistir, “me dijeron que tenía que hablar ellos a su supervisor para revisar la llamada en audio” y dice que preguntó sobre el audio “yo hable de vuelta, y me habló una señorita y me dijo, no, su vuelo ya está perdido, el audio ya lo oímos. Ellos lo oyeron, pero yo no” afirmó Jesus.

Fue cuando llamó a Telemundo Chicago Responde y nosotros contactamos a Volaris. Por correo electrónico indicaron que revisarían el caso y días después, Jesus nos informó que había recibido la llamada de Volaris para ofrecerle un crédito de $836 el cual no incluía impuestos y costos adicionales, pero que lo aceptaría.

Le preguntamos a Volaris sobre los detalles del caso incluso de la grabación de la llamada, pero solo se limitaron a decir lo siguiente:

“Para Volaris, nuestros clientes son nuestra prioridad. Hacemos un esfuerzo continuo por mejorar y hacer más eficiente nuestra atención y servicio, buscando mejorar todos nuestros procesos y adaptándonos a las nuevas necesidades de todos los viajeros” – Volaris