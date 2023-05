Aerolínea pierde maleta donde iban importantes aparatos ortopédicos

Lia Zumba dice que los aparatos ortopédicos que utiliza su hija de 10 años son indispensables para que camine.

pero cuenta que estos fueron extraviados cuando regresaba de un viaje de Ecuador a Chicago.

“La maleta que se perdió era muy importante porque era de mi hija, mi hija usa ‘braces’ en los pies y venían aparatos ortopédicos, medicamentos”, dijo Lia.

Lia asegura que por 4 meses intentó resolver la situación con Copa Airlines.

Dice que el vuelo hizo escala en Panamá, llevaba 4 maletas, de las cuales solo logró recuperar tres.

“Me mandaban al aeropuerto que fueran a preguntar allá que llenara formularios, cuando llegaba al aeropuerto me decían que ahí no tenía que hacer nada porque si ellos la tenían ellos me llamaban” dijo.

Pero su lucha por obtener respuestas no paró ahí.

“Me dicen que mande al servicio al cliente la queja, que llene quejas y que mande un email, y he hecho todo eso, cada vez que llamen me dicen algo distinto”.

y es que asegura que tanto los aparatos y calzado ortopédicos como la ropa especial que iba dentro de la maleta ascendía a más de $2,000.

“porque solo los braces que se perdieron ahí, cuestan como $700” aseguró.

Lia dice que no podía más con la angustia

“Tuve que comprar nuevos zapatos, no los mismos que se mandaron hacer, he tenido que reemplazarle la ropa, medicamentos”.

hasta que llamó a Telemundo Chicago Responde.

Nosotros contactamos a Copa Airlines.

por correo electrónico indicaron que revisarían el caso.

Semanas después nos indicaron que “no habían localizado la maleta”.

por lo que emitirían una compensación monetaria de acuerdo con el peso de la maleta extraviada.

Copa Airlines ofreció la cantidad de $575.50, cantidad que según Lia era mucho menor al costo de los aparatos ortopédicos por lo que apeló la oferta.

Casi dos meses después, Lia finalmente recibió su compensación por la cantidad de $1,696, quedando satisfecha con la resolución.

Lia nos informó ya estar en proceso para adquirir los nuevos aparatos ortopédicos para su hija.

volvimos a contactar a Copa Airlines para que nos explicara más a fondo la demora en este caso, pero no contestaron a nuestra solicitud.