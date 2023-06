Movies in the Park trae a los parques de Chicago películas gratis en el verano

Pantalla de cine al aire libre y cobijas por asiento es el plan que muchos van a considerar a partir de este martes cuando comience la nueva edición de Movies in the Park.

Desde este martes 13 de junio se proyectarán 95 películas en 115 parques de Chicago, como parte de los cientos de eventos planificados por Night Out in the Parks o Noches en el parque.

La película protagonizada por Marilyn Monroe, Some Like It Hot, se proyectará este martes a las 8:30pm en Belmont Harbor.

Las películas se proyectarán a las 8:30pm en áreas como Humboldt Park, Belmont Harbor, Lincoln Park, Union Park, por mencionar algunas.

Los títulos y géneros serán tan variados para atraer a públicos de todas las edades e intereses. Filmes clásicos de la época dorada del cine, películas animadas, románticas, de acción y de otros géneros.

Entre los filmes que se podrán ver son: La boda de mi mejor amigo; Lightyear; Red; Black Adam; Thor: Love and Thunder; entre otros. Para ver la programación completa puede ir al siguiente enlace.

Además de estos clásicos de culto y de filmes éxitos de taquilla, también se proyectarán películas de cineastas locales desde el 28 de agosto al 2 de septiembre, con la edición de Chicago Onscreen.