El miércoles 19 de junio se celebra el Juneteenth, que fue designado feriado federal y estatal hace apenas cuatro años. Pero las celebraciones y observancias de la festividad están lejos de ser nuevas.

El 16 de junio marca el día en que 1865 personas esclavizadas en Galveston, Texas, descubrieron que habían sido liberadas, después del final de la Guerra Civil y dos años después de la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln.

Desde que fue designado feriado federal en 2021, Juneteenth se ha vuelto más universalmente reconocido más allá de la América negra. Mucha gente tiene el día libre en el trabajo o en la escuela, y hay una gran cantidad de festivales callejeros, ferias, conciertos y otros eventos.

Y aunque varios servicios y negocios están cerrados durante el día festivo, muchos otros están abiertos, incluidos museos, algunos de los cuales ofrecen entrada gratuita.

He aquí un vistazo a la historia de Juneteenth, lo que significa, cómo celebrarlo y qué está abierto y cerrado.

¿Qué es el Juneteenth y cómo se celebra?

Las festividades del 16 de junio tienen sus raíces en comidas al aire libre y grandes reuniones.

En los primeros años después del final de la Guerra Civil, los espacios al aire libre permitieron reuniones grandes y estridentes entre familias anteriormente esclavizadas, muchas de las cuales habían sido separadas. Las reuniones fueron especialmente revolucionarias porque estaban libres de medidas restrictivas, conocidas como “Códigos Negros”, aplicadas en los estados confederados, que controlaban si los esclavos liberados podían votar, comprar propiedades, reunirse para adorar y otros aspectos de la vida diaria.

Otros pueden optar por tratar el decimonoveno como un día de descanso y recuerdo. Eso puede significar hacer servicio comunitario, asistir a un panel educativo o tomarse un tiempo libre.

Lo importante es hacer que las personas sientan que tienen opciones sobre cómo observar la ocasión, dijo el Dr. David Anderson, pastor negro y director ejecutivo de Gracism Global, una firma consultora que ayuda a los líderes a navegar conversaciones que tienden puentes entre razas y culturas.

“Al igual que el feriado de Martin Luther King, decimos que es un día de servicio y mucha gente hará cosas. Hay muchas otras personas que simplemente dicen: 'Aprecio al Dr. King, veré lo que hay en la televisión y descansaré'”, dijo Anderson. “No quiero que la gente se sienta culpable por eso. Lo que quiero hacer es darle a la gente común una opción”.

¿Cuándo se convirtió el 16 de junio en feriado nacional?

El presidente Joe Biden firmó una legislación para convertir el 16 de junio en un feriado federal en 2021. Ese mismo año, el gobernador J.B. Pritzker firmó la ley de Illinois para convertir el 16 de junio en un feriado estatal.

"Me complace ver que el gobierno federal se une a Illinois para reconocer el 16 de junio como feriado oficial, ofreciendo a todos los estadounidenses un día para reflexionar sobre la vergüenza nacional de la esclavitud y el trabajo que debemos hacer para desmantelar el racismo sistémico", dijo Pritzker en un comunicado. . "Lo más importante es que estemos hombro con hombro con los afroamericanos que celebrarán el Juneteenth como un hito en su lucha por cada gramo de libertad que es su derecho otorgado por Dios, y continuaremos con ellos en esa lucha".

A lo largo de las décadas, el 16 de junio también ha sido llamado Día de la Libertad, Día de la Emancipación, 4 de Julio Negro y segundo Día de la Independencia, entre otros.

“Porque el 4 de julio de 1776, donde celebramos la libertad y todo eso, eso no incluyó a mis descendientes”, dijo Brown. “Los negros en Estados Unidos todavía estaban esclavizados. Para que esa festividad siempre tenga un tinte agridulce”.

¿Hay alimentos especiales para el Juneteenth?

Aparte de la barbacoa, el color rojo ha sido una línea fundamental para la comida del 16 de junio durante generaciones. El rojo simboliza el derramamiento de sangre y el sacrificio de los ancestros esclavizados. Un menú del 16 de junio puede incorporar elementos como costillas asadas u otras carnes rojas, sandía y pastel de terciopelo rojo. Bebidas como ponche de frutas y Kool-Aid rojo pueden aparecer en la mesa.

¿Importa cómo celebras el decimonoveno si no eres negro?

La Dra. Karida Brown, profesora de sociología en la Universidad Emory cuya investigación se centra en la raza, dijo que no hay razón para sentirse incómodo por querer reconocer a Juneteenth porque no tienes vínculos personales o no eres negro. De hecho, abrázalo.

“Replantearía eso y desafiaría a mis amigos no negros que quieran apoyarse en Juneteenth y celebrar”, dijo Brown. “Es absolutamente tu historia. Es absolutamente parte de tu experiencia. … ¿No es esto toda nuestra historia? Lo bueno, lo malo, lo feo, la historia de emancipación y libertad para sus hermanos y hermanas negros bajo la Constitución de la ley”.

Si desea aportar algo de autenticidad a su reconocimiento del decimonoveno, infórmese. Asistir a un festival callejero o patrocinar un negocio de propiedad de negros es un buen comienzo.

Si tiene dificultades para marcar el día “éticamente”, Brown también sugirió ampliar su conocimiento sobre por qué el día festivo es tan importante. Eso puede ser leyendo, asistiendo a un evento o ir a un museo de historia afroamericana si hay uno cerca.

“Tenga esa experiencia humana plena de verse a sí mismo en y a través de los ojos de los demás, incluso si esa no es su propia experiencia vivida”, dijo. "Ese es un acto humano radical que es asombroso y debe alentarse y celebrarse".

Cómo saludar a la gente el 16 de junio

Es típico desearle a la gente un “Feliz Juneteenth” o un “Feliz Teenth”, dijo Freeman, el comediante.

“¿Sabes que en Navidad la gente se dice 'Feliz Navidad' y ni siquiera se conocen? Puedes recibir una "Feliz Navidad" de todos. Esto es lo mismo”, dijo Freeman.

No importa de qué raza seas, “absolutamente” provocarás una sonrisa si pronuncias cualquiera de los saludos, dijo.

"Creo que una persona no negra que celebra el 16 de junio… es su único momento para tener voz y participar".

¿Las banderas están a media asta?

Además, las banderas ondearán a media asta en todo Illinois desde el amanecer del 19 de junio hasta el atardecer del 20 de junio.

¿Qué está abierto y cerrado el 16 de junio?

Servicio de correo

El decimonoveno está incluido entre los días festivos observados por el Servicio Postal de los Estados Unidos, lo que significa que no se realizará ninguna entrega de correo y todas las oficinas postales estarán cerradas.

Bancos

Los bancos que observan feriados federales, incluidos Bank of America, Chase, Wells Fargo y otros, estarán cerrados durante el día 19 de junio.

Edificios estatales y federales

Todas las instalaciones estatales y federales, incluidas las oficinas y los juzgados del Departamento de Vehículos Motorizados, estarán cerradas durante el feriado.

Servicio de basura

La mayoría de las comunidades observan feriados federales para la recolección de basura, incluida la ciudad de Chicago. Según el sitio web de la ciudad, no habrá recolección de basura residencial el 19 de junio, pero habrá servicio de reciclaje disponible en áreas selectas.

Se puede encontrar más información en el sitio web de la ciudad.

Escuelas

Las ubicaciones y oficinas de las Escuelas Públicas de Chicago estarán cerradas durante el feriado. Según los funcionarios, no se realizará ninguna programación de verano en esa fecha.

Las escuelas públicas que tienen clases de verano también permanecerán cerradas durante el día festivo, aunque las escuelas privadas pueden optar por permanecer abiertas. Asegúrese de consultar el sitio web de su distrito para obtener más información.

Tiendas minoristas

La mayoría de los minoristas están abiertos el 16 de junio, pero algunos pueden tener horarios abreviados. Se anima a los compradores a consultar los sitios web de sus tiendas favoritas para ver si sus horarios se ven afectados por la celebración del día festivo.

Bibliotecas

Las bibliotecas en el área de Chicago y sus alrededores estarán cerradas el miércoles. Dado que se esperan temperaturas altas para el miércoles, algunos edificios del Distrito de Parques de Chicago servirán como centros de enfriamiento.

A medida que se acerca el miércoles, aquí hay un vistazo a los horarios de otros museos de Chicago el 19 de junio.

Museos:

Planetario Adler

El Planetario Adler está abierto los miércoles.

El Adler también es gratuito para los residentes de Illinois todos los miércoles por la noche de 4 p.m. a 10 p.m. Los boletos deben comprarse en línea con anticipación.

Según el museo, el Planetario siempre es gratuito para los profesores de Illinois.

Jardín Botánico de Chicago

El Jardín Botánico de Chicago, ubicado en los suburbios de Glencoe, estará abierto el 19 de junio y ofrece entrada gratuita. A continuación se muestran otros días gratuitos de museo que se celebrarán en el jardín hasta finales de 2024.

Junio: 19

Julio: 9, 11

Agosto: 6, 8

Septiembre: 10, 12

Octubre: 1, 2, 14

Noviembre: 4-8, 11, 12

Diciembre: 9-15

Puede encontrar más información aquí.

Museo de Historia de Chicago

El Museo de Historia de Chicago estará abierto el día festivo del 16 de junio y ofrecerá entrada gratuita a los residentes de Illinois el miércoles.

A continuación se muestra una lista de otros días gratuitos para los residentes que se avecinan en el museo:

Junio: 19, 23, 26, 29

Julio: 4, 17

Agosto: 28

Según los funcionarios, el museo siempre es gratuito para la policía y los bomberos de Chicago en servicio activo, los maestros de Illinois, los residentes menores de 18 años y todos los niños menores de 12 años.

Museo Griffin de Ciencia e Industria

El Museo Griffin de Ciencia e Industria, anteriormente conocido como Museo de Ciencia e Industria, estará abierto el 16 de junio. También ofrecerá entrada gratuita a los residentes de Illinois ese día.

El museo tiene otros días gratuitos próximos para 2024. Puede encontrar una lista completa aquí.

Museo de Arte Contemporáneo

El Museo de Arte Contemporáneo estará abierto el miércoles en horario regular y entrada estándar.

La MCA ofrece entrada gratuita todos los días a los maestros de escuelas primarias y secundarias de Illinois. También ofrece entrada gratuita a todos los residentes de Illinois todos los martes.

Además, la MCA siempre es gratuita para visitantes menores de 18 años y tiene una política de paga lo que puedas.

Acuario Shedd

El Acuario Shedd está abierto el 19 de junio con horario extendido, abriendo a las 9 a.m. y cerrando a las 9 p.m. La entrada es estándar.

La próxima vez que los residentes de Illinois podrán visitar el Shedd de forma gratuita será la noche del martes, 25 de junio.