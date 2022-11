Festividades del área de Chicago que darán paso a la temporada navideña de 2022

Con las celebraciones navideñas trayendo la alegría con toda su fuerza, el invierno puede ser un buen momento para salir a disfrutar con la familia y las amistades en el área de Chicago.

Y aunque aún faltan semanas para que inicie la temporada navideña, varios eventos ya han revelado sus planes festivos.

Aquí hay un vistazo a la guía de eventos locales para que puedas ir planificando tus visitas:

ZooLights en el zoológico de Lincoln Park

ZooLights, uno de los espectáculos navideños más coloridos de Chicago, volverá a ser el centro de atención en el Lincoln Park Zoo, y las entradas para ver el espectáculo ya están disponibles.

La larga tradición marcará su vigésima octava edición el 18 de noviembre, con una lista de atracciones reservadas para los visitantes. Una rueda de la fortuna, un túnel de luz expansivo y espectáculos de luces renovados son algunos de los aspectos más destacados del evento, según el zoológico.

ZooLights se llevará a cabo de 4:30 p.m. a 10 p.m. del 18-23 y del 25-30 de noviembre; 2-14, 16-23, 26-31 de diciembre y 1 de enero. De las fechas anteriormente mencionadas, las entradas para el espectáculo serán gratuitas el 21 y 28 de noviembre, así como el 5, 12, 19 y 26 de diciembre.

Los boletos están disponibles aquí y cuestan $5 de martes a domingo. Los lunes son gratis.

Winterland en Gallagher Way

Fiel a su nombre, será un paraíso invernal en la popular atracción navideña de Gallagher Way.

El programa se extenderá del 18 de noviembre al 8 de enero, con un itinerario ampliado que incluirá actividades para toda la familia y nuevas experiencias interactivas.

Por primera vez, Gallagher Way ofrecerá eventos dentro de Wrigley Field, con la pista de hielo ahora ubicada dentro del icónico estadio de béisbol. Las atracciones festivas adicionales incluyen un nuevo carrusel, el regreso del Taller de Santa, vendedores del mercado, ofertas de alimentos y bebidas.

La entrada a las actividades de Gallagher Way, incluido Christkindlmarket Wrigleyville, Santa's Workshop y más, será gratuita. Se requerirán boletos, con un precio de $ 5, para acceder a la parte de Wrigley Field de Winterland.

Winterland operará de 3 p.m. a 9 p.m. de lunes a jueves; 11 a.m. a 10 p.m. viernes y sábados; y de 11 a.m. a 7p.m. los domingos.

Chicago Christkindlmarket

El famoso mercado de Chicago hará su reaparición anual el 18 de noviembre en tres lugares: Daley Plaza en el Loop, Gallagher Way en Wrigleyville y RiverEdge Park en Aurora.

Inspirado en el Christkindlesmarkt del siglo XVI en Nuremberg, Alemania, el mercado europeo tradicional ofrece comida y bebidas auténticas alemanas, compras, entretenimiento en vivo y más. La entrada será gratuita.

La ubicación de Daley Plaza estará abierta: de 11 a.m. a 8 p. m. de domingo a jueves; de 11 a.m. a 9 p.m. viernes y sábados; de 11 a.m. a 4 p.m. el 24 de noviembre y el 24 de diciembre. El mercado cerrará por la temporada el 24 de diciembre.

La ubicación de Gallagher Way estará abierta: de 3 p.m. a 9 p.m. de lunes a jueves; de 11 a.m. a 10 p.m. viernes y sábados; de 11 a.m. a 7 p.m. domingos; de 11 a.m. a 4 p.m. el 24 de noviembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. El mercado cerrará para la temporada el 31 de diciembre.

El parque RiverEdge estará abierto: de 11 a.m. a 7 p.m. jueves; de 11 a.m. a 9 p.m. viernes y sábados; de 11 a.m. a 6 p.m. domingos; de 11 a.m. a 4 p.m. el 24 de noviembre y el 24 de diciembre. El mercado cerrará por temporada el 24 de diciembre.

Holiday Magic en el zoológico de Brookfield

Holiday Magic en el Brookfield Zoo regresará para su edición número 41 el 25 de noviembre, con más de dos millones de luces LED navideñas inmersivas y eventos festivos planificados para los visitantes.

Se requerirán boletos para la admisión. Los horarios y las fechas variarán a lo largo de la temporada y el evento finalizará el 31 de diciembre.

Illumination: Tree Lights en el Morton Arboretum

Desde el 19 de noviembre hasta el 7 de enero, Morton Arboretum destacará las festividades navideñas a través de su espectáculo anual de luces Illumination. Más de 50 acres de árboles del arboreto se adornarán con exhibiciones colaborativas de color, luz y sonido.

A lo largo del camino de una milla del arboreto, los visitantes pueden sintonizar música de temporada, sentarse junto al fuego, asar malvaviscos y tomar un refrigerio o una bebida para llevar. El espectáculo también contará con seis nuevas exposiciones, incluido un final “reimaginado” que tendrá lugar en el nuevo Gran Jardín del arboreto.

Las entradas para Illumination saldrán a la venta el 1 de octubre.

El espectáculo de luces estará abierto todas las noches de 4:30 p.m. a 9:30 p.m., con la última entrada a las 8:30 p.m. Debido a las vacaciones, la exposición permanecerá cerrada los días 21, 24 y 28 de noviembre, así como el 5, 12, 24 y 25 de diciembre.

Lightscape en el Jardín Botánico de Chicago

El Jardín Botánico de Chicago guiará a los visitantes a través de pinos cubiertos con cadenas de luces, caminos bordeados de velas y una variedad de otras formaciones de luces navideñas del 11 de noviembre al 8 de enero.

Los boletos varían en precio desde $14 a $ 30.