Eventos, festivales y conciertos en Chicago para cerrar la temporada de verano

El verano está por terminar y la ciudad de Chicago quiere aprovechar esas semanas cálidas antes del otoño con muchos eventos, algunos gratuitos y a bajo costo, para mantener a los residentes y turistas disfrutando de los espacios públicos.

Conciertos, películas, clases de danza, festivales y mucha comida para todos los gustos son algunas de las actividades que se pueden participar en lo que resta de los meses de agosto y septiembre en Chicago. Aquí te dejamos una lista de eventos disponibles.

EVENTOS EN CHICAGO EN AGOSTO

Chicago Air & Water Show

El show presentará demostraciones de vuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea de EEUU y de los equipos de Paracaidistas del Ejército. La entrada al evento es gratuita y se realizará el sábado 18 y domingo 19 de agosto de 10:30 am a 3:00 pm en la playa de la avenida Norte en todo el frente del lago.

Millennium Park Summer Workouts

Los entrenamientos gratuitos estarán disponibles en el parque Millennium por unas cuantas semanas más, para disfrutar de clases de yoga, zumba, pilates, cardio kickboxing. Las clases son los sábados 19 y 26 de agosto de 8:00 am a 11:45 am. La última sesión será el 2 de septiembre en el mismo horario.

Conciertos del verano en el Millennium Park

La serie de conciertos musicales gratuitos están por terminar este verano en el icónico Jay Pritzker Pavilion. El lunes 21 de agosto cerrarán las presentaciones del 2023 con la cantante Carla Morrison, Girl Ultra y el Dj Roxyo Sounds. Las puertas al Pavilion abren a las 5:00 pm y los shows inician a las 6:30 pm.

Festival Japonés

Este evento honra y da a conocer más la riqueza cultural de Japón y su aporte a la ciudad de Chicago. Los asistentes podrán disfrutar de música, bailes tradicionales, comida japonesa y una ceremonia de té. Se realizará el sábado 19 de agosto en el Chicago Cultural Center a las 11:00 am. La entrada es gratuita. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Chicago Summer Dance

Los eventos de baile en el verano están llegando a su fin, ya que la última de las presentaciones será el 10 de septiembre. Los asistentes podrán disfrutar de lecciones de danza de diferentes estilos, ritmos y géneros musicales, algunos con música en vivo. Entre las lecciones que restan por el verano destacan las de salsa, steppin, reggeaton, entre otros. Los eventos de bailes son los días 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de agosto, y los días 8, 9 y 10 de septiembre. La entrada es gratuita. Para saber sobre los horarios y diferentes lugares de la ciudad donde se realizarán puede ir al siguiente enlace.

Villapalooza

El colectivo de arte Villapalooza reúne a miembros de la comunidad latina para crear espacios de difusión de la cultura hispana en la ciudad. En esta edición el festival musical en La Villita traerá a docenas de artistas, bailarines folclóricos, cantantes, Dj’s, además de demostraciones de boxeo, lucha libre y más. El evento se realizará el sábado 26 de agosto, entre la calle 26 y Central Park, de 12:00 pm a 10:00 pm. La entrada es gratuita. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Pizza City Festival

Si eres amante de la pizza, entonces este evento es tu lugar ideal. Más de 40 restaurantes de pizzas y maestros pizzeros expondrán sus mejores selecciones de este famoso platillo. Además de tener la oportunidad de comer una amplia selección de pizzas habrá conferencias sobre la elaboración de esta comida. La entrada general tiene un valor de $95 y la VIP de $200. Se realizará el sábado 26 y el domingo 27 de agosto de 12:00 pm a 5:00 pm en Plumber’s Union Hall en el West Loop, ubicado en el 1401 W. Randolph St., Chicago. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Millennium Park Summer Film Series

Las proyecciones de películas desde el Parque Millennium se aproximan a su fin. Quedan dos filmes para ver en el mes antes que se despida esta famosa actividad del verano. La entrada es gratuita y los asistentes pueden disfrutar de las películas bajo la luz de la luna. Las proyecciones son: Barbershop, el martes 22 de agosto y el cierre será el 29 de agosto con la cinta ganadora del Oscar en 2023, Everything Everywhere All at Once. Las películas comienzan a las 6:30 pm. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Lakeview Taco Festival

Como su nombre lo indica el protagonista de este evento serán los tacos. Los asistentes podrán degustar de este famoso platillo mexicano relleno elaborado de diferentes maneras, así como también de música en vivo, luchadores y actividades para niños. La entrada es gratuita, aunque piden una donación sugerida de $10. Se realizará el sábado 26 y domingo 27 de agosto de 11:00 am a 10:00 pm en la comunidad de Lakeview, entre 3500 N. Southport ave. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Bulls Festival

Este evento gratuito trae un torneo de baloncesto 3v3 para los amantes de este deporte. Los asistentes podrán ver las competencias de clavadas de balón, degustar de platillos de los camiones de comida, música en vivo, una exhibición de arte y más. Se realizará el sábado 19 y domingo 20 de agosto de 7:00 am a 6:00 pm en el lote K del United Center.

Antes de la Feria Anual del Aire y el Agua de Chicago este próximo fin de semana, Metra anunció que se ampliará el servicio en cuatro de sus líneas.

EVENTOS EN CHICAGO EN SEPTIEMBRE

Taste of Chicago

El famoso evento culinario regresa a Chicago en el que los asistentes podrán disfrutar de los mejores platillos de decenas de restaurantes de la ciudad con una variedad de estilos, recetas y tendencias. Se realizará del 8 al 10 de septiembre en Grant Park de 11:00 am a 9:00 pm. Habrá presentaciones musicales en vivo desde las 5:00pm. La entrada es gratuita. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Desfile de la Independencia de México en Pilsen

La comunidad de Pilsen celebrará la Independencia mexicana con un colorido desfile el sábado 9 de septiembre a partir de las 12:00 pm en la calle 19, desde Newberry hasta Wolcott.

Rio Fest

Uno de los festivales musicales más grandes de Chicago trae música rock, punk y juegos mecánicos al área de Douglas Park. Entre los artistas que se presentarán en esta edición están Foo Fighters, The Cure, The Mars Volta, entre otros. Las entradas comienzan en $99.98. Se realizará del 15 al 17 de septiembre de 11:00 am a 10:00 pm. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Edición 26 del desfile de la Independencia de México

Los mexicanos celebrarán las fiestas patrias el sábado 16 de septiembre con un desfile colorido y entretenido. Partirá de la calle 26 desde Albany a Kostner desde las 12:00 pm.

Hyde Park Jazz Festival

El festival musical incentive y apoya a los jazzistas, músicos y bailarines de Chicago, especialmente del área sur de la ciudad. Las presentaciones se realizarán en diferentes espacios públicos y horarios, la mayoría desde la tarde hasta la noche. En septiembre los shows serán del 3 al 9 de septiembre. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Concierto de Christian Nodal

El cantante mexicano trae a Chicago su tour Foraji2. El show será el 2 de septiembre en el Allstate Arena a las 8:00 pm. El costo de las entradas comienza en $39.