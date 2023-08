Estos eventos en Chicago te harán salir de casa para celebrar el inicio de agosto

El festival de Lollapalooza es uno de los muchos eventos este fin de semana en Chicago que se realizan en la ciudad y ofrecerán diversas opciones de entretenimiento.

Pese a que los pronósticos del tiempo indican probabilidades de lluvia este fin de semana y temperaturas entre medios 70 grados, las opciones de entretenimiento son muy variadas, desde música electrónica, pasando por ritmos caribeños hasta presentaciones de danza y práctica deportivas de los Bears. Aquí te dejamos un vistazo de lo que estará sucediendo en la ciudad este fin de semana.

LOLAPALOOZA 2023

Uno de los festivales más esperados del verano en Chicago inició este jueves con un repertorio de 170 artistas, entre los que estaban la colombiana Karol G, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, entre otros. El festival ofrecerá diversas atracciones alrededor de los conciertos de artistas, agrupaciones y DJ’s para que los asistentes tengan diferentes experiencias de entretenimiento. Para saber más sobre el festival puede ir al siguiente enlace.

Cúando: El sábado 5 y 6 de agosto desde las 11:45 am hasta las 10:00 pm.

Dónde: En Grant Park.

XII FESTIVAL DOMINICANO

El Festival Dominicano llega a su edición número 12 en Chicago, en el que habrá agrupaciones de música caribeña, comida típica del país y entretenimiento para toda la familia. El cantante dominicano José Virgilio Peña Suazo y la Banda Gorda se presentarán en concierto. Las entradas tienen un valor general de $20 y VIP de $75, los niños menores de 10 años tienen la entrada gratuita.

Cuándo: El domingo 6 de agosto de 12:00 pm a 10:00 pm.

Dónde: En Humboldt Park.

SABOR TACO Y TEQUILA FEST

Este festival que gira en torno al tequila, ofrecerá la oportunidad de degustar una variedad de tragos a base de esta famosa bebida mexicana, así como también vendedores de comida, especialmente tacos. Además de los tacos famosos de carne animal, habrá opciones vegetarianas. En el festival también se presentarán agrupaciones musicales en vivo. Para mayor información puede visitar este enlace.

Cuándo: El sábado 5 y domingo 6 de agosto desde las 12:00 pm hasta las 10:00 pm.

Dónde: En la comunidad de Pilsen, entre las calles 18 y Blue Island.

JEFF FEST

Este evento traerá música en vivo, vendedores de comida y bebida, además una zona de diversión para los niños. Este festival está orientado para toda la familia. Es un evento gratuito.

Cuándo: Sábado 5 y domingo 6 de agosto de 2:00 pm a 10:00 pm.

Dónde: En Jefferson Park, ubicado en el 4822 N Long Ave, Chicago, IL

TASTE OF CHICAGO

El evento culinario llega este fin de semana para ofrecer una variedad de opciones de ventas de comida, conciertos y entretenimiento para la familia. La entrada es gratuita.

Cuándo: Sábado 5 de agosto de 12:00 pm a 8:00 pm.

Dónde: Marquette Park

THE BLACK WOMEN’S EXPO

La exposición dirigida a empoderar a las mujeres afroamericanas llega a Chicago para ofrecer seminarios, conversatorios con expertos en bienestar, finanzas, belleza, nutrición, negocios y más, para orientar a las mujeres en su desarrollo. Igualmente, habrá entretenimiento con presentaciones de artistas como Twista y Music Soulchild. Los boletos cuestan $30. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Cuándo: Sábado 5 y domingo 56 de agosto de 10:00 am a 6:00 pm.

Dónde: McCormick place, 2301 S Lake Shore Dr.

LIONEL RICHIE EN CONCIERTO

El legendario cantatutot llega a Chicago para presentar su gira de conciertos Sing a song all night long Tour. El cantante fue reconocido recientemente con el reconocimiento del salón de la famaThe Rock y con el premio Icon Award at the American Music Awards. El valor de las entradas comienzan en $26. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

Cuándo: El sábado 5 de agosto a las 7:30 pm.

Dónde: En el United Center.