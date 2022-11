Arranca la Navidad en Chicago: Christkindlmarket, ZooLights, Festival de Luces de la Milla Magnífica y más

CHICAGO – La temporada navideña está a la vuelta de la esquina en Chicago con una serie de actividades que inician el viernes como el encendido anual del árbol de Navidad en la ciudad, la inauguración de Christkindlmarket, el festival de luces de la Milla Magnífica y mucho más.

Con estos eventos, autoridades de Chicago anticipan la llegada de multitudes a la ciudad, por lo que recomiendan estar atentos a los alrededores y de reportar cualquier actividad sospechosa al 9-1-1.

Asimismo, autoridades recomiendan utilizar el transporte público a quienes planean visitar el centro de la ciudad este fin de semana para evitar contratiempos y congestión de tráfico.

A continuación, te tenemos toda la información de los eventos que habrá este fin de semana en Chicago, horarios, ubicaciones, cierres de calles y mucho más:

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE

Ceremonia Anual de Iluminación del Árbol de Navidad, Millennium Park

El árbol de Navidad “oficial” de Chicago se encenderá a las 6:30 p.m. durante una ceremonia que comienza a las 6 p.m. en el Parque Millennium. El árbol se encuentra cerca de la intersección de Michigan Ave. y Washington St. y permanecerá hasta el 8 de enero.

La ceremonia de iluminación del árbol de Navidad se ha ampliado para brindar más espacio y oportunidades para que los invitados participen, incluidos múltiples lugares de visualización con pantallas y concesiones en todo el Millennium Park y un escenario principal en Grainger Plaza junto a Cloud Gate (conocido como el Frijol de Chicago).

Habrá actuaciones en Millennium Park de 5 p.m. a 7 p.m. La Ceremonia de Encendido del Árbol de Navidad será seguida por fuegos artificiales y actuaciones adicionales.

Existe la posibilidad de cierres intermitentes de calles en Michigan Ave. (Randolph a Monroe), Washington Street (Wabash a Michigan) y Garland Ct. (Randolph a Madison). Para obtener detalles adicionales, visite MillenniumPark.org/WinterProgramming.

Inauguración de Christkindlmarket 2022, Daley Plaza y Wrigleyville

El Christkindlmarket anual abre del viernes, 18 de noviembre al sábado, 24 de diciembre en Daley Plaza ubicado en 50 West Washington Street.

NOTA: Para la programación del fin de semana, habrá un cierre completo de W. Washington Street, incluido el carril de autobús de CTA, entre Clark Street y Dearborn Street a partir de las 5 a.m. todos los sábados por la mañana y hasta las 11 p. m. Domingo por la noche en las siguientes fechas: 19 y 20 de noviembre, 26 y 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, 10 y 11 y 17 y 18 de diciembre.

El horario es de domingo a jueves, de 11 a.m. a 8 p.m. y viernes y sábados, de 11 a.m. a 9 p. m. con horario especial en días festivos.

El Christkindlmarket en Wrigleyville en Gallagher Way, ubicado en 3635 N. Clark Street también abrirá el viernes, 18 de noviembre hasta el sábado, 31 de diciembre. El horario es de lunes a jueves de 3 p.m. a 9 p.m., viernes y sábados de 11 a.m. a 10 p.m. y domingos de 11 a.m. a 7 p.m. con horario especial en días festivos. Para obtener detalles completos, visite Christkindlmarket.com

VIERNES, 18 Y SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE

Festival Anual de Luces de la Milla Magnífica de BMO Harris Bank

El Festival de luces de la Milla Magnífica de este fin de semana comienza con una vista previa el viernes con una ceremonia de iluminación del árbol en The Wrigley Building Centennial Plaza (410 N Michigan Avenue) a las 4 p.m., junto con entretenimiento musical. El festival continúa el sábado de 11 a.m. a 4 p.m., en Lights Festival Lane (Pioneer Court - 401 N. Michigan Avenue) con una variedad de actividades para toda la familia.

El desfile comenzará a las 5:30 p.m. en N. Michigan Avenue y Oak Street y se dirigirá hacia el sur por N. Michigan hasta Wacker Drive. Para obtener detalles completos, visite TheMagnificentMile.com/lights-festival/

CIERRE DE CALLES PARA EL SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE

Cerrado de 3:30 p.m. a 7:30 p.m.

Oak Street desde State Street hasta Michigan Avenue

Avenida North Michigan desde Oak Street hasta Wacker Drive

Upper Wacker Drive desde Wabash Avenue hasta el cambio del este

Cerrado desde las 5 p.m. hasta las 7:30 p.m.

Upper Columbus Drive desde Wacker Drive hasta Randolph Street

Cerrado de 8 a.m. a 6 p.m.

Clark Street (carril de la acera este solo desde Oak Street hasta Delaware Street)

Delaware Street desde Dearborn Street hasta Clark Street (carril de la acera norte solamente)

Oak Street desde Clark Street hasta State Street

Dearborn Street desde Delaware Street hasta Maple Street

Walton Street desde State Street hasta Clark Street

Cerrado de 3:30 p.m. a 9 p.m.

Upper Columbus Drive (los carriles de acera desde Wacker Drive hasta Randolph Street)

Randolph Street (carriles de acera desde Michigan Avenue hasta Columbus Drive)

Cierres intermitentes basados ​​en las condiciones del tráfico

Fin de semana de apertura del mercado de arte de Millennium Park y la pista de patinaje sobre hielo McCormick Tribune

El mercado de arte de Millennium Park abre el viernes, 18 y el sábado, 19 de noviembre desde el mediodía hasta las 8 p.m.; continuando hasta el domingo, 20 de noviembre desde el mediodía hasta las 5 p.m. en el Paseo Norte.

La pista de hielo McCormick Tribune abre para la temporada el 18 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de marzo de 2022. Para obtener más detalles, visite MillenniumPark.org/WinterProgramming

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE

Lincoln Park ZooLights 2022, Lincoln Park Zoo

El festival anual ZooLights en el Lincoln Park Zoo abre de 4:30 p. m. a 10 p. m. del 19 de noviembre al 1 de enero. Para más detalles, visite lpzoo.org/event/zoolights/