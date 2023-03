6 museos de Chicago para visitar durante las vacaciones de primavera

Con las vacaciones de primavera de las Escuelas Públicas de Chicago cayendo esta semana, este puede ser el momento justo para visitar uno de los muchos museos de Chicago que ha estado esperando visitar.

Y desde pescado hasta las bellas artes, los museos de Chicago lo tienen todo.

Aquí hay seis museos que quizás consideres visitar antes de que finalicen las vacaciones de primavera de 2023.

Museo de las Ilusiones

Museum of Illusions en Chicago, ubicado en 25 E. Washington Ave., cerca del Millennium Park, es donde "nada es lo que parece".

Según el sitio web del museo, "los visitantes disfrutarán de más de 60 exhibiciones visuales y educativas con hologramas, estereogramas, ilusiones ópticas y salas inmersivas diseñadas para estimular los sentidos y engañar a la mente".

Los boletos comienzan en $19 para niños de 5 a 12 años, $22 para personas mayores y $24 para adultos.

Planetario Adler

Los amantes de las estrellas y la astronomía pueden visitar el Planetario Adler, ubicado en 1300 S. DuSable Lake Shore Dr. Los boletos comienzan en $8 para niños y $19 para adultos, pero el miércoles, los residentes de Illinois pueden ingresar gratis.

Acuario Shedd

Desde recorridos, espectáculos con delfines, encuentros con nutrias marinas y más, el Acuario Shedd "conecta a los amantes de la naturaleza y los entusiastas de los animales con el mundo de los animales acuáticos".

Ubicado en 1200 S. DuSable Lake Shore Drive, los boletos para el Shedd comienzan en $19.95.

Museo de Niños de Chicago

El Chicago Children's Museum, ubicado dentro de Navy Pier, ha ampliado su horario del 27 de marzo al 9 de abril y ofrece un "Día familiar libre de vacaciones de primavera los jueves de 10 a. m. a 5 p. m. El museo incluye una variedad de exhibiciones para jóvenes de todas las edades, que van desde desde bebés y niños pequeños hasta los de 9 años en adelante.

Los boletos y la información de la ubicación se pueden encontrar aquí.

Instituto de Arte

El Art Institute of Chicago, ubicado en 111 S. Michigan Ave, está abierto los lunes, viernes, sábados y domingos de 11 a.m. a 5 p.m., y los jueves de 11 a.m. a 8 p.m. "La imagen desaparece", la primera exposición individual de Salvador Dalí del museo, se encuentra actualmente en exhibición.

Los boletos comienzan en $14 para los residentes de Chicago.

Museo de Arte Contemporáneo

El MCA en Chicago es uno de los museos más grandes del mundo dedicado al arte contemporáneo, dice el museo. Las exhibiciones actuales incluyen "Interiores", "Enter the Mirror" y "Duane Linklater: mymothersside".

Los boletos comienzan en $15 para adultos, y los menores de 18 años entran gratis.

El museo está ubicado en 220 E. Chicago Ave.