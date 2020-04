WalletHub: Texas entre los 10 estados menos agresivos frente a coronavirus

Con casi todos los 50 Estados del país bajo alguna forma de resguardo para combatir la propagación de COVID-19, WalletHub lanzó sus clasificaciones actualizadas para los estados más agresivos contra la pandemia.

Para identificar qué estados están tomando las acciones más agresivas contra el COVID-19, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en 51 métricas clave. El conjunto de datos abarca desde casos probados de COVID-19 per cápita hasta cierres de escuelas, camas de UCI y políticas de refugio en casa.

En cuanto a Texas, el 17 de marzo era el tercer estado menos agresivo. Al 7 de abril se posiciona en el lugar 10.

WalletHub proporciona esta tabla de agresividad contra el coronavirus en Texas, donde 1 = Mejor, 25 = Promedio:

19º - Laboratorios estatales y locales de salud pública per cápita

49º - Casos probados de COVID-19 per cápita

16º - Calidad del sistema de hospitales públicos

11º - Proporción de empleo de pequeñas empresas

31º - Densidad de población

23º - Proporción de trabajadores con acceso a licencia por enfermedad remunerada

48º - Financiación total de salud pública en preparación para emergencias (PHEP) per cápita

41º - Gasto público en salud per cápita

Para ver el reporte completo puedes visitar wallethub.com