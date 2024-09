Explota oleoducto en Houston y desata gigante incendio

HOUSTON, Texas - Gigantescas llamas se observan desde la distancia tras la rotura de una tubería de gas en La Porte. Los bomberos trabajan para apagar el fuego desde las 10:00 a.m.

Durante la conferencia de prensa las autoridades han confirmado que la válvula que permite el paso del gas ya ha sido cerrada, pero aún existe material en las tuberías por lo que la combustión de gas continuará hasta que los remanentes de gas se consuman por completo.

Hasta el momento varios hogares han sido parcialmente consumidos por las altas temperaturas, un bombero ha sido trasladado a emergencias y se han dispuestos autobuses con aire acondicionado como refugio del calor para bomberos.

El incendio se desató en la cuadra 9800 de Spencer Highway y Fairmont Parkway. Hay órdenes de evacuación de residentes en las calles Lueta y Canada.

La autopista Spencer está cerrada en ambas direcciones, y las áreas que rodean Walmart y H-E-B están actualmente bloqueadas al tráfico. Se solicita a los residentes que eviten el área.

Se ha emitido una orden de evacuación para cualquier persona que se encuentre entre Spencer Highway y Fairmont Parkway entre Luella Boulevard y Canada Road, según el portavoz de la ciudad de La Porte.

Se ha emitido una orden de refugio en el lugar para San Jacinto College.

El Departamento de Materiales Peligrosos del Condado de Harris, así como otros recursos de la Oficina de Bomberos del Condado de Harris están ayudando a apagar las llamas.

Las escuelas Heritage y College Park, así como San Jacinto College y tiendas como Walmart y HEB en la zona están bajo resguardo.

#PipelineFire | Emergency responders are responding to a Pipeline Fire near Spencer Hwy and Summerton.



The Fire Department is recommending an evacuation between Luella and Canada.



Our office will update the community as more information is gathered.