Grandes compañías cancelan eventos de SXSW por coronavirus

AUSTIN, Texas - Un número creciente de compañías y oradores de alto perfil se han retirado del próximo festival de música y artes South by Southwest (SXSW) en medio de las preocupaciones sobre la propagación del nuevo coronavirus.

El gigante de las redes sociales Facebook, el medio de comunicación de tecnología Mashable, la plataforma de medios sociales basada en video TikTok y el fabricante de chips estadounidense Intel han dicho que no participarán en el festival en Austin, Texas, que se realizará del 13 al 22 de marzo.

Twitter anunció el domingo una prohibición de viaje no esencial en toda la compañía, incluida la cancelación de los planes para asistir al festival. Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, tenía previsto hablar en el evento.

Tim Ferriss, inversor y presentador de podcast, tuiteó el martes que también cancelará su aparición programada como orador principal.

"Me encanta SXSW, pero no creo que se pueda contener el nuevo coronavirus, y veo un evento internacional de más de 100,000 personas como un gran riesgo para los asistentes y toda la ciudad, debido a las camas limitadas en las salas de cuidados intensivos, etc.", escribió Ferriss.

El miedo global continúa aumentando sobre el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo virus. En todo el mundo, más de 94,000 personas se han enfermado y más de 3,200 han muerto. La cantidad de infecciones en Estados Unidos ha superado las 120, dispersas en al menos 15 estados.

Más de 40,000 personas han firmado una petición para cancelar el evento. Sin embargo, esta no es la primera vez que se lanza una nube negativa sobre el festival, pues un conductor se estrelló contra una multitud afuera de SXSW en 2014, matando a dos personas e hiriendo a otras 23.

No obstante, los funcionarios de SXSW informaron este lunes que el festival continuará según lo previsto, y agregaron que los funcionarios de salud de Texas no les han pedido que suspendan ninguna reunión.

“SXSW está trabajando estrechamente a diario con agencias locales, estatales y federales para planificar un evento seguro. Como resultado de este diálogo y de las recomendaciones de Austin Public Health, el evento de este 2020 continúa con la seguridad como una prioridad principal ”, dijeron los organizadores en un comunicado, agregando que proporcionarán desinfectante de manos, toallitas desinfectantes y spray para los asistentes.

El festival atrajo a 73,716 asistentes el año pasado, 19,166 de los cuales vinieron de fuera del país. En combinación con la exposición de juegos y la conferencia de educación de SXSW, el evento de 2019 atrajo a 417,400 asistentes, dijeron los organizadores. Un informe de impacto económico encontró que contribuyó con $ 355.9 millones a la economía local.