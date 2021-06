Qué es una criptomoneda y cómo invertir en ellas

WASHINGTON DC - La Comisión Federal de Comercio alerta todo el tiempo a los consumidores sobre los riesgos que implica invertir en monedas virtuales debido al auge de fraudes o falsas inversiones. Pero por otro lado, las noticias resaltando las ganancias que algunos han obtenido comprando o vendiendo criptomonedas despierta la curiosidad de muchos que no quieren perderse un pedazo de ese pastel. Entonces, si este es un mundo desconocido para ti, te contamos ¿qué son las criptomonedas y cómo invertir en ellas?

Las criptomonedas, también llamadas monedas virtuales o criptodivisas, es dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos, todas las transacciones se efectúan a través de internet. Tu puedes transferirle una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario, como un banco. Las criptomonedas más conocidas son Bitcoin y Ether, pero se continúan creando nuevas criptomonedas.

La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de transacción. Algunas personas podrían adquirir criptomonedas como una inversión, con la esperanza de que aumente su valor.

También se pueden comprar con una tarjeta de crédito o, en algunos casos, a través de un proceso llamado “minería” que implica ser un experto (minero) que tiene una computadora especial para validar las transacciones (bloques de datos) y como si resolviera un rompecabezas, se le recompensa con criptomonedas (este caso es más común con Bitcoin).

Cómo funcionan las criptomonedas y quién las respalda

Las criptomonedas funcionan a través de una tecnología, la denominada "blockchain", que es una red descentralizada de pagos sin bancos ni Gobiernos para el intercambio de la moneda virtual. Para los expertos, lo verdaderamente revolucionario no es tanto la moneda virtual como la tecnología "blockchain" en que está montada para mover (minar) las transacciones, la base de datos por bloques de información.

Como las criptomonedas no están aseguradas por el gobierno como sí lo están los depósitos bancarios en Estados Unidos, eso significa que las criptomonedas almacenadas en línea no tienen las mismas protecciones que tiene el dinero depositado en una cuenta bancaria.

Si almacenas una criptomoneda en una cartera o monedero digital provisto por una compañía, y la compañía cesa sus operaciones o sufre un ataque informático, es posible que el gobierno no pueda actuar y ayudarte a recuperar el dinero como podría hacerlo con el dinero que se guarda en los bancos o cooperativas de crédito.

Qué determina el valor de una criptomoneda

Estas monedas virtuales tienen valor porque los usuarios aceptan que lo tengan. Por eso su volatilidad en el precio. El valor de una criptomoneda puede cambiar cada hora. Una inversión que hoy puede tener un valor de miles de dólares mañana podría valer solo cientos de dólares. Si el valor baja, no hay garantía de que vuelva a subir.

Cómo invierto en criptomonedas

Las criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. Antes de comprar una criptomoneda, tienes que saber que no tiene las mismas protecciones que cuando usas dólares estadounidenses. También tienes que saber que los estafadores le están pidiendo a la gente que le paguen con una criptomoneda porque saben que, por lo general, esos pagos son irreversibles.

Al igual que con cualquier otra inversión, antes de invertir en una criptomoneda, debes saber cuáles son los riesgos y aprender cómo detectar una estafa. A continuación una lista de algunas de las cosas con las que hay que tener cuidado al momento de considerar tus opciones.

¿Está garantizado ganar dinero con criptomonedas?

Todo aquel que te prometa un rendimiento o dividendo garantizado probablemente sea un estafador. El solo hecho de que una inversión sea muy conocida o esté endosada por una celebridad no significa que sea algo bueno o seguro. Eso se aplica tanto a las criptomonedas como a las inversiones más tradicionales. No inviertas dinero que no puedes permitirte perder.

No todas las criptomonedas — o las compañías que promocionan cripto-monedas — son iguales.

Fíjate en las declaraciones que están haciendo las compañías que están promocionando criptomonedas. Busca en internet ingresando el nombre de la compañía y de la criptomoneda y agrega palabras como “review”, “scam” o “complaint”. Si haces la búsqueda en español, agrega palabras como "comentario", "estafa" o "queja".

Cómo pagar con una criptomoneda

Si estás pensando en usar una criptomoneda para hacer un pago, tienes que saber que hay diferencias importantes entre pagar con una criptomoneda y pagar con métodos tradicionales.

- Cuando pagas con una criptomoneda, no tienes las mismas protecciones legales

Si algo sale mal, las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito tienen protecciones legales. Por ejemplo, si tienes que disputar una compra, la compañía de su tarjeta de crédito tiene un proceso para ayudarte a recuperar tu dinero. Por lo general, los pagos con criptomonedas son irreversibles. Una vez que pagas con una criptomoneda, solo puedes recuperar tu dinero si el vendedor te lo envía de vuelta.

Antes de comprar algo con una criptomoneda, averigua la reputación y el domicilio del vendedor y cómo comunicarte con él si surge un problema.

- Es posible que los reembolsos no sean en criptomoneda

Si te ofrecen reembolsos, averigua si serán en criptomoneda, en dólares estadounidenses o en otro tipo de moneda. ¿Y cuál será el monto de tu reembolso? El valor de una criptomoneda cambia constantemente. Antes de comprar algo, averigua cómo calcula los reembolsos el vendedor.

- Es probable que parte de la información sea pública

Aunque las transacciones con criptomonedas son anónimas, las transacciones se pueden publicar en un registro contable público, como una cadena de bloques de Bitcoin. Una cadena de bloques es una lista pública de registros que muestra cuando alguien hace una transacción con criptomonedas. Dependiendo de la criptomoneda, la información agregada a la cadena de bloques puede incluir datos como el monto de la transacción.

La información también puede incluir los domicilios del monedero o cartera del emisor y del receptor (una larga cadena de números y letras vinculados a un monedero o cartera digital que almacena criptomonedas). Ambos datos, el monto de la transacción y los domicilios del monedero o cartera se podrían usar para identificar a las personas que la están usando.

Estafas con criptomonedas

A medida que hay más gente interesada en las criptomonedas, los estafadores están encontrando más formas de usarlas. Por ejemplo, los estafadores podrían ofrecer inversiones y “oportunidades” de negocio prometiendo duplicar tu inversión o darte libertad financiera.

Ten cuidado con todo aquel que:

Te garantiza que ganarás dinero.

Te prometa altos rendimientos que duplicarán tu dinero en un breve período de tiempo.

Te prometa dinero a cambio de nada en dólares o en criptomoneda.

Haga declaraciones confusas sobre su compañía.

Criptopirateo

El criptopirateo es cuando los estafadores usan la potencia del procesador de tu computadora o teléfono inteligente para “minar” criptomonedas para su propio beneficio y sin tu permiso. Con tan solo visitar un sitio web de estafadores, te pueden colocar un código malicioso en tu dispositivo. Con eso, luego pueden acceder al procesador de tu dispositivo por su cuenta sin que te des cuenta.

Si notas que tu dispositivo funciona más lento que lo normal, consume la capacidad de su batería rápidamente o colapsa, es posible que te hayan criptopirateado tu dispositivo. Haz lo siguiente:

Cierra los sitios o aplicaciones que reducen la velocidad de tu dispositivo o que agotan tu batería.

Usa un software antivirus, configura el software y las aplicaciones para que se actualicen automáticamente y nunca instales un programa ni una aplicación que no te parezca confiable.

No hagas clic en ningún enlace sin saber hacia dónde te dirige y ten cuidado con visitar sitios web desconocidos.

Considera instalar una extensión del navegador o un bloqueador de anuncios que pueda ayudarte a defenderte contra el criptopirateo. Pero primero, investiga un poco. Lee comentarios y consulta fuentes confiables antes de instalar cualquier herramienta disponible en línea. Algunos sitios web pueden impedirte usar su sitio si tienes instalado un bloqueador de software.

Reporta las estafas

Reporta el fraude y otra actividad sospechosa que involucre criptomonedas, u otros activos digitales a: