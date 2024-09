Instagram colocará a adolescentes en cuentas privadas incluso si mienten sobre su edad

Los adolescentes en Instagram pronto serán colocados automáticamente en un nuevo tipo de cuenta con restricciones de privacidad integradas que les dan a los padres más control.

Este martes, Meta, la empresa matriz de la plataforma de redes sociales, comenzará a implementar su función de "cuentas de adolescentes", que tiene como objetivo colocar a todos los jovencitos, incluidos aquellos que pueden intentar mentir sobre su edad, en cuentas privadas a las que solo las personas a las que ya siguen pueden enviarles mensajes, etiquetarlos o mencionarlos. Es la medida más importante de la empresa hasta el momento para controlar cómo los menores usan Instagram.

La función es el último esfuerzo de Meta para combatir los problemas de seguridad infantil en sus plataformas. En enero, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se disculpó con los padres en una audiencia sobre seguridad infantil en línea en el Senado que dijeron que Instagram contribuyó a los suicidios o la explotación de sus hijos.

En los últimos años, la empresa ha lanzado una variedad de funciones y restricciones de inclusión voluntaria dirigidas a los usuarios adolescentes, incluidos los controles de supervisión parental. Pero hasta ahora, se han aplicado esporádicamente.

Naomi Gleit, directora de productos de Meta, dijo que ha estado trabajando para agrupar herramientas nuevas y existentes en un paquete más estandarizado.

"Todos los menores de 18 años, incluidos los creadores, serán incluidos en cuentas de adolescentes", dijo Gleit a NBC News. "Pueden seguir siendo públicas si su padre está involucrado y les da permiso y supervisa la cuenta. Pero estos son cambios bastante grandes que debemos hacer bien".

La empresa ha "recibido muchos comentarios de los padres, principalmente sobre algunas cosas", dijo Gleit.

“En primer lugar, puede ser más simple y fácil de usar, y ese es uno de los objetivos de este lanzamiento”, dijo. “En segundo lugar, hay algunas inconsistencias en las configuraciones actuales que tenemos… Y luego, la tercera cosa es realmente querer tener más control y herramientas para ayudar a sus hijos adolescentes en línea”.

CUÁNDO SERÁ EL LANZAMIENTO

Sin embargo, el lanzamiento no será inmediato. Los nuevos usuarios serán asignados de manera predeterminada a cuentas de adolescentes al registrarse si son menores de 18 años, pero los usuarios adolescentes existentes pueden no ver cambios inmediatos. Muchos en todo el mundo no serán asignados a cuentas de adolescentes hasta el próximo año, según una hoja informativa de Meta.

Además de los nuevos límites de privacidad, dichas cuentas también serán asignadas a la configuración de contenido más restrictiva que limita el contenido potencialmente sensible de las cuentas que no siguen. Las cuentas también tendrán activada la función Palabras ocultas, lo que significa que las palabras o frases ofensivas deberían filtrarse automáticamente de cualquier comentario o mensaje directo que reciban.

Los usuarios menores de 16 años necesitarán el permiso de sus padres u otros tutores para cambiar la configuración de su nueva cuenta de adolescente, mientras que los adolescentes mayores de 16 años podrán ajustarla por su cuenta a menos que sus cuentas sigan vinculadas a los supervisores parentales.

Meta espera que los adolescentes intenten encontrar soluciones alternativas, dijo Gleit, por lo que planea probar una serie de medidas para evitar que cambien su edad o creen nuevas cuentas con cumpleaños de adultos.

"Si tienes una cuenta y luego intentas crear una nueva cuenta en el mismo teléfono, te pediremos que verifiques tu edad, es decir, te pediremos una identificación del gobierno o una selfie en video para demostrar tu edad", dijo Gleit.

Meta también podría rastrear a los adolescentes que usan diferentes dispositivos para crear cuentas de adultos si, por ejemplo, se registran con las mismas direcciones de correo electrónico o números de teléfono de sus cuentas de adolescente originales.

"Y también estamos trabajando en una tecnología para intentar predecir, en el caso de las personas que tienen una edad declarada como adulta, si creemos que están mintiendo y si en realidad podrían ser adolescentes", dijo Gleit. “A esas personas también les queremos pedir que verifiquen su edad y que las incluyan en cuentas para adolescentes”.

Mediante inteligencia artificial, la tecnología, que según Meta es la primera en la industria, tiene como objetivo ayudar a Instagram a predecir si los usuarios tienen más o menos de 18 años, incluso si sus cuentas indican cumpleaños de adultos.

HERRAMIENTAS DE PREDICCIÓN DE EDAD

Las herramientas de predicción de edad, que se prevé que entren en fase de prueba en Estados Unidos a principios del año que viene, analizarán señales de comportamiento como cuándo se creó una cuenta, con qué tipo de contenido y cuentas interactúa y cómo escribe el usuario. A quienes Meta considere que podrían ser adolescentes se les pedirá que verifiquen su edad.

Gleit se negó a dar más detalles sobre cómo funcionará la tecnología, diciendo que la empresa quiere evitar que los adolescentes descubran exactamente cómo eludir sus herramientas de detección.

Los padres que configuren controles de supervisión, que requieren que tanto los tutores como sus hijos adolescentes opten por participar, ahora podrán ver a quién han estado enviando mensajes sus hijos adolescentes, aunque no podrán leer las conversaciones reales. También podrán ver en qué temas han expresado interés sus hijos adolescentes, ya que las cuentas de adolescentes podrán seleccionar temas específicos que les gustaría ver más en sus páginas de Explorar.

RESPUESTAS AUTOMÁTICAS DESDE LAS 10 PM

Y para las cuentas de adolescentes, un nuevo “Modo de suspensión” (que reemplaza las funciones existentes Modo silencioso y Avisos nocturnos) silenciará las notificaciones y enviará respuestas automáticas desde las 10 p.m. hasta las 7 a.m.

Las cuentas también recibirán nuevos avisos de “Límite diario” que las alentarán a cerrar Instagram después de 60 minutos de uso. Los supervisores parentales podrán personalizar aún más las horas en las que desean bloquear el acceso de sus hijos adolescentes a la aplicación o establecer límites máximos de tiempo para cada día.

Pero así como es probable que los adolescentes mientan sobre su edad en las redes sociales, Meta se está preparando de manera similar para aquellos que puedan intentar secuestrar sus controles de supervisión parental. Las cuentas de adolescentes no podrán supervisar otras cuentas de adolescentes, dijo Gleit, y habrá un límite en la cantidad de cuentas de adolescentes que una persona puede supervisar.

“Nuestro enfoque realmente es darles el control a los padres”, dijo Gleit. “Creemos que los padres son quienes mejor conocen a sus hijos adolescentes, por lo que no creo que todos esos controles sean necesariamente adecuados para todos, pero queremos darles a los padres la opción de elegir lo que es mejor para sus hijos”.