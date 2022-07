Polémico proyecto sobre aborto es aprobado por el Senado de Indiana; pasa ahora a la Cámara

INDIANAPOLIS— Los senadores del estado de Indiana aprobaron este sábado una prohibición casi total del aborto durante una rara sesión de fin de semana y enviaron el proyecto de ley a la Cámara después de una polémica semana de discusiones sobre si permitir excepciones por violación e incesto.

El Senado controlado por los republicanos votó 26 a 20 después de unas tres horas de debate y lo aprobó con el mínimo de 26 votos necesarios para enviarlo a la Cámara.

El proyecto de ley prohibiría los abortos desde el momento en que un óvulo fertilizado se implanta en el útero. Se permitirían excepciones en casos de violación e incesto, pero una paciente que busca un aborto por cualquiera de los motivos tendría que firmar una declaración jurada notariada que acredite el ataque.

CONTROVERSIAS ANTE ANULACIÓN DEL ABORTO EN INDIANA

Indiana es uno de los primeros estados controlados por republicanos en debatir leyes más estrictas sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el mes pasado el precedente que establecía el derecho nacional al aborto. Pero el Partido Republicano se dividió después de que las excepciones por violación e incesto permanecieran en el proyecto de ley, y 10 senadores republicanos votaron en contra de la legislación.

Los partidarios del derecho al aborto dijeron antes de la votación que el proyecto de ley iba demasiado lejos. El Dr. Roberto Darroca, uno de varios médicos que testificaron en contra, abogó por una excepción para preservar la salud de la madre.

“Las decisiones deben tomarse rápidamente. Tener que esperar por asesoría legal congelaría este proceso de toma de decisiones”, enfatizó Darroca. “¿Se imaginan el dilema al que se enfrenta el médico? ¿La libertad del médico frente a la vida del paciente y del niño?", cuestionó.

"ESTÁ MAL INTENTAR MATAR A LA MADRE PARA SALVAR AL BEBÉ Y ESTÁ MAL INTENTAR MATAR AL BEBÉ PARA SALVAR A LA MADRE"

Mark Hosbein estaba entre una gran multitud en el Statehouse el martes. Por segundo día consecutivo en la sesión legislativa especial, se escucharon vítores y gritos de los manifestantes durante las audiencias del comité en las cámaras del Senado. Hosbein, de Indianápolis, manifestó que apoya el aborto sin excepciones, incluso para proteger la vida de la madre.

“Está mal intentar matar a la madre para salvar al bebé, y está mal intentar matar al bebé para salvar a la madre”, puntualizó. “Hay todo tipo de límites, restricciones y todo lo que está pasando aquí. Pero estoy aquí con la esperanza de detener todo el asunto”.

Una encuesta nacional de este mes encontró que una abrumadora mayoría de estadounidenses cree que su estado debería permitir el aborto en casos específicos, incluso si la vida de una mujer está en peligro o si el embarazo es el resultado de una violación o incesto. Pocos piensan que el aborto siempre debería ser ilegal, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La votación del jueves por la noche en el Senado sobre la enmienda que habría eliminado las excepciones de violación e incesto fracasó 28-18, con 18 republicanos y 10 demócratas uniéndose para mantener las excepciones.

Hombre se declara inocente de violar a niña de 10 años que abortó

Algunos de los republicanos que no querían las excepciones tendrán que apoyar el proyecto de ley para que avance del Senado a la Cámara controlada por el Partido Republicano.

Nicole Erwin, de Planned Parenthood Alliance Advocates Indiana, dijo el viernes que esperaba la aprobación en el Senado, seguida de que los legisladores de la Cámara adoptaran una prohibición total. “Han estado esperando este momento durante demasiado tiempo”, expresó Erwin en un comunicado. “Hemos visto una y otra vez que solo podemos esperar lo peor, lo que significa aprobar una prohibición total del aborto”.

Los grupos antiaborto han tratado de aumentar la presión sobre los legisladores conservadores. Si no aprueban la legislación durante la sesión de tres semanas, "deben explicar a los votantes por qué no han hecho nada en Indiana para abordar este problema", sostuvo Mike Fichter, presidente de Indiana Right to Life, a principios de semana. .

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Todd Huston, se negó a hablar sobre el proyecto de ley del Senado, pero dijo que apoya las excepciones de violación e incesto. “Me he dicho a mí mismo que abordaremos todo esto la próxima semana”, garantizó.