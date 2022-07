Caso de niña violada de 10 años que viajó para abortar en Indiana pone en tela de juicio las restricciones estatales

HARRISBURG, Pensilvania— La decisión de la Corte Suprema de EEUU de desestimar Roe v. Wade el mes pasado y que una niña de 10 años de Ohio se vio obligada posteriormente a abandonar su estado natal para poder abortar han llamado la atención sobre cómo algunas restricciones estatales sobre el aborto permiten excepciones en casos de violación o incesto.

Presuntamente, el embarazo de la niña estaba demasiado avanzado para permitir un aborto en Ohio, donde no hay excepciones para la violación y el incesto, por lo que en cambio recibió un aborto en Indiana.

El dilema al que se enfrentaron la niña y su familia, y decisiones similares que se desarrollaron silenciosamente en comunidades de todo el país, se han vuelto más comunes y más importantes a raíz de la decisión de la Corte Suprema.

Si bien muchos estados con límites de acceso al aborto tienen excepciones para las víctimas de violación o incesto, ese no es el caso en aproximadamente una docena de estados, la mayoría de ellos ubicados en el sur.

LO QUE PASÓ EN OHIO

La madre de la niña notificó a las autoridades de bienestar infantil el 22 de junio que había sido atacada, testificó un detective esta semana en una audiencia judicial del hombre de 27 años acusado de violarla. Un médico de Indianápolis dijo que la niña se sometió a un aborto en Indiana el 30 de junio.

Ohio había estado entre los estados que tenían prohibiciones del aborto o prohibiciones casi totales en los libros antes de que se emitiera la decisión Roe v. Wade el 24 de junio. A raíz de esto, un juez de Ohio levantó la suspensión de la nueva ley, que no permite abortos después de que se detecta la actividad cardíaca.

La ley de aborto de Ohio permite el aborto cuando la vida de una mujer está en peligro o si corre un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante.

ALREDEDOR DEL PAÍS

La decisión de la Corte Suprema revivió algunas leyes estatales previamente inactivas y también implementó una legislación más reciente que había sido diseñada para entrar en vigencia en caso de que Roe v. Wade fuera invalidado. Los litigios en todo el país también están dando forma a la política de aborto, y los legisladores y gobernadores estatales están presionando para agregar o revisar las excepciones existentes.

El panorama legal cambiante de las restricciones y regulaciones estatales sobre el aborto actualmente incluye lugares con muy pocas excepciones para el aborto, incluidos Texas y Missouri.

En al menos tres estados —Utah, Mississippi y Oklahoma— hay leyes que establecen que una mujer que ha sido violada puede obtener un aborto solo si presenta un informe policial. Inusual entre los estados con excepciones de violación, Mississippi no permite el aborto en casos de incesto.

VIDA O SALUD DE LA MADRE

Las excepciones más comunes a las restricciones del aborto son cuando la vida o la salud de la madre están en grave peligro. Pueden surtir efecto cuando sea necesario para salvar la vida de la madre, cuando corra riesgo de muerte o de discapacidad grave o si pudiera sufrir un deterioro irreversible de la salud.

Algunos estados que restringen el aborto lo permiten si el feto tiene una anomalía de salud grave o fatal, y confirmada. En algunos casos, la necesidad médica de un aborto para la madre también debe ser documentada, a veces por múltiples proveedores de atención médica, administradores de hospitales o abogados.

El proceso para documentar el estado de salud de una mujer puede retrasar su atención, lo que aumenta el riesgo, dijo Lanthe Metzger de Planned Parenthood Federation of America.

“Esta atención está ocurriendo en el momento, ahora mismo, y el médico está capacitado para brindar la atención”, dijo Metzger. “Saben lo que deben hacer, saben cómo ayudar a estos pacientes”.

La administración de Biden dijo recientemente que las normas federales exigen que los hospitales realicen abortos si es necesario para salvar la vida de la madre, incluso cuando la ley estatal prohíbe en su mayoría el procedimiento.

CÓMO LO VEN LOS DEFENSORES

National Right to Life, un destacado grupo antiaborto, admite excepciones solo cuando la vida de la madre está en peligro, lo que Ohio permite. La presidenta de la organización, Carol Tobias, dijo que el riesgo de que cualquier niña de 10 años dé a luz probablemente calificaría.

“No le vamos a pedir a una madre que entregue su vida por su bebé”, manifestó Tobias. “No sé si alguna vez hemos apoyado un proyecto de ley ‘sin excepciones’ y no sé si lo haríamos”.

Los funcionarios de Planned Parenthood, sin embargo, dicen que no conocen restricciones estatales sobre el aborto que proporcionen una excepción que tenga algo que ver con la edad, y que las excepciones redactadas por quienes se oponen al aborto a menudo tienen un diseño muy limitado.

Los niños tienen una fracción de todos los abortos. En Ohio, 52 niños menores de 15 años abortaron en 2020, según el Departamento de Salud de Ohio. Esa cifra llegó a 182 en 2010, pero al igual que los abortos en el estado en general, desde entonces ha disminuido significativamente, según el informe.

Tobias dijo que, en conjunto, los abortos para salvar la salud o la vida de la madre, o después de casos de violación o incesto, probablemente representen entre el 1% y el 2% de todos los abortos en los EEUU.

Planned Parenthood dice que tales estadísticas no tienen en cuenta que la violencia sexual no se denuncia considerablemente y que algunos estados no requieren ni recopilan datos de las mujeres sobre por qué buscaron el procedimiento.