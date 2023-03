Intenta sentarte y ponerte de pie para ver qué tan saludable está tu corazón y predecir la longevidad

La longevidad no se trata solo de cuánto tiempo vive, también se trata de mantenerse saludable durante la mayor cantidad de tiempo posible.

La prueba de "sentarse y ponerse de pie" puede ser una buena manera de determinar qué tan saludable está, e incluso puede predecir cuánto tiempo vivirá, según muestran las investigaciones.

"Es un marcador indirecto de su salud", dice la colaboradora médica de NBC News, la Dra. Natalie Azar, quien se unió a la 3ra Hora de TODAY el 8 de marzo y guió a los anfitriones a través de la prueba simple, que algunos médicos usan como indicador de longevidad.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA

"En realidad, es una prueba de estar de pie a sentado", dice Azar a TODAY.com. Sin embargo, eso es un poco trabalenguas, por lo que mucha gente se refiere a él como la "prueba de sentarse y levantarse" o la "prueba de sentarse y ponerse de pie". Básicamente, comienzas la prueba de pie, te sientas con las piernas cruzadas en el suelo y luego te levantas de nuevo.

Es decir, debe pasar de estar de pie a sentarse y viceversa sin usar las manos ni ninguna parte del cuerpo, además de las piernas y el centro, para ayudarlo a subir o bajar.

Esta prueba simple es un indicador eficaz de la salud porque debe tener una salud cardiovascular fuerte, buen equilibrio, agilidad, flexibilidad y fuerza en el centro y las piernas para poder completarla, dice Azar.

PASOS DE CÓMO PUEDO HACERLA

• Ponte de pie y date 10 puntos.

• Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas.

• Ponte de pie.

• Resta un punto cada vez que uses la mano, la rodilla, el antebrazo o el costado de la pierna para ayudar.

• Si puede sentarse y pararse sin ayuda, obtuvo un 10 perfecto. Si no pudo levantarse en absoluto, su puntaje es cero.

CALCULAR LOS RESULTADOS

"Ocho puntos o más es lo que quieres", dice Azar. Pero ella señala que hay muchas cosas que la prueba no toma en consideración. "¿Qué pasa si estás en forma, pero tuviste una lesión?" ella dice. La prueba no tiene en cuenta las lesiones, así que espere hasta que esté curado para probar la prueba, o no asuma que sus resultados son el final y todos son una medida de su salud.

"La prueba tampoco tiene en cuenta las limitaciones musculoesqueléticas", dice Azar. Entonces, si tiene problemas de movilidad, es posible que su puntaje nunca llegue a 10. Eso no significa que no esté saludable y en forma, explica Azar.

Azar enfatiza que realiza esta prueba todo el tiempo y que su propia puntuación no siempre es perfecta, a pesar de que goza de excelente salud física.

Muchos factores pueden entrar en juego. Si, por ejemplo, no dormiste bien o te duele la espalda, date un poco de gracia. Esta no es una prueba de pasa-falla. Hay una escala completa de 10 puntos por una razón.

Si no tuviste una puntuación muy buena Azar dice: "Tómalo con pinzas"

"Si no puede hacerlo, entonces haga un balance", sugiere Azar. "Pregúntese: ¿Cómo puedo mejorar la fuerza central, la fuerza de las piernas, el equilibrio y la agilidad?"

