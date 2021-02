Empleadas de procesadoras de carne en Illinois rompen el silencio sobre los brotes de COVID-19

Una lista confidencial del estado de brotes de COVID-19 que Telemundo Chicago Investiga y NBC 5 Investigates dio a conocer en noviembre del año pasado, dejo al descubierto que los brotes masivos en fábricas empacadoras de carne eran peor de lo que se conocía públicamente. Lo que permaneció un secreto para muchos no lo era para los empleados de esos lugares.

La lista de brotes de COVID-19 fue enviada por error el año pasado al Centro de Investigación Periodística del Medio Oeste. En ella se registraron más de 2,500 brotes de coronavirus que resultaron en 43 mil infecciones entre julio y septiembre de 2020 en Illinois. En total descubrimos 153 brotes de COVID-19 en fábricas de producción de comida que representan casi 3,000 en el estado.

En la planta de carne de puerco Smithfield, el mayor empleador en Monmouth, IL, descubrimos 188 casos de coronavirus, el segundo brote más grande en una empacadora de carne del estado. El esposo de una pareja que trabaja en Smithfield dio positivo a COVID-19 en mayo de 2020, pero su mujer asegura que la compañía le ordenó regresar al trabajo aun cuando él tenía síntomas persistentes.

“Duró como unos 7 días o menos y lo regresaron a trabajar. No solo fue mi esposo, fueron varias personas las que regresaron a trabajar antes de tiempo, antes de los 14 días, pero tienen miedo hablar”, nos dijo. También asegura que, aunque estuvo expuesta al virus, le pidieron seguir trabajando.

En abril de 2020, Smithfield cerró su planta en Monmouth por unos días citando que una “pequeña porción” de sus empleados había dado positivo. Pero ante el creciente número de contagios en la procesadora de carne, la empleada dice que en algunas tiendas y sitios de pruebas de COVID-19 en el condado de Warren, los empleados de Smithfield no eran bien recibidos. “Lo primero que nos preguntó, ‘donde trabajan’ y le dijimos ‘en Smithfield’ y nos dijeron ‘oh aquí ya no les vamos a hacer prueba del COVID a los de la Smithfield porque se las hacen ya ellos ahí en la compañía’”.

Ante estas acusaciones, Smithfield nos envió los siguientes testimonios de empleados y comunicado,Tina Camacho, empleada de la planta de Smithfield en Monmouth:

“Me siento más seguro en el trabajo que en la comunidad en general. He trabajado en Smithfield durante 16 años y he trabajado en la producción de alimentos durante 32 años. En todos mis años, nunca he visto a una empresa asumir la responsabilidad y la apropiación, ya que esta tiene que mantener seguros a los empleados. Han reconstruido por completo toda el área común para reforzar el distanciamiento y han puesto estaciones de desinfección a pocos metros de distancia. Tienen revisiones de temperatura. Tienen barreras entre las estaciones de trabajo y estamos obligados a usar un protector facial y una máscara. Ampliaron la cafetería y tienen miembros del equipo de monitoreo que caminan por el piso para asegurarse de que los empleados usen máscaras y escudos correctamente. Las políticas sobre detección y pruebas y recursos humanos nos animan a quedarnos en casa si es necesario. Es frustrante para mí escuchar a la gente decir cosas que no son precisas sobre cómo es realmente--seguro.”

Brian Helms, empleado de la planta de Smithfield en Monmouth:

“Estoy seguro en el trabajo-- y Smithfield ha ido más allá para proteger a los empleados. Tengo más de 60 años y podría haber estado ausente del trabajo, con sueldo, durante más de seis meses debido a la política de la empresa. Pero elegí trabajar debido a la cantidad de medidas que implementaría. La lista de medidas es larga y el compromiso con el bienestar es impresionante.”

Keira Lombardo, directora administrativa:

La cantidad de casos en Illinois casi se ha duplicado en los últimos cinco meses e Illinois ahora representa más de 1.1 millones de casos de la nueva enfermedad por coronavirus. Cinco condados en Illinois (Cook, DuPage, Lake, Will y Kane) representan alrededor de 700,000 de los casos. De hecho, el virus ha llegado y ha dañado a todas las partes de nuestra nación y a todos los rincones de Illinois. Como parte integral de nuestras comunidades, también nos ha afectado el virus.

Para ser claros, hemos actuado de manera agresiva e integra para proteger a nuestra familia de empleados y al mismo tiempo cumplir con nuestra responsabilidad con la nación de proteger también nuestro suministro de alimentos. Cada una de nuestras instalaciones cuenta con agresivos procedimientos de revisión. Cada una de nuestras instalaciones tiene pruebas de COVID-19 gratuitas. Hemos implementado una amplia gama de medidas, que incluyen sistemas de purificación de aire; máscaras extensas, escudos y otros equipos de protección personal; extensas barreras físicas en los puestos de trabajo; y medidas agresivas para garantizar el distanciamiento cuando sea posible.

Estamos viendo un período sostenido de baja incidencia de COVID-19 entre nuestros empleados, incluso cuando Illinois y la nación han experimentado un mayor número de casos reportados. A lo largo de la pandemia, nos hemos asociado con nuestros departamentos de salud locales y estatales para ayudar a garantizar que los casos de COVID-19 entre nuestros empleados se reporten de manera adecuada de acuerdo con las pautas vigentes. Hemos adoptado un enfoque de colaboración con nuestros departamentos de salud locales y estatales para garantizar que nuestros empleados estén seguros, y esto incluye divulgar información de manera transparente a las agencias y al personal apropiado e implementar su orientación.

También hemos implementado generosos programas de licencia y establecido políticas y protocolos para asegurar que los empleados de Smithfield estén libres de un diagnóstico de COVID-19 y que no tengan ningún síntoma de COVID-19 para presentarse a trabajar.

Como productor de alimentos fundamental, nos hemos tomado en serio nuestra responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los empleados mientras continuamos proporcionando alimentos a nuestra nación. En este momento, nos unimos a muchos otros en el trabajo de educar a nuestros empleados sobre la seguridad y eficacia de las vacunas que están disponibles.

La prevención de la infección por COVID-19 entre los trabajadores de alimentos es fundamental para proteger no solo a nuestros trabajadores, sino también al suministro de alimentos de la nación. Smithfield ha ofrecido asistencia y permanece listo, dispuesto y capaz de brindar apoyo a los esfuerzos de vacunación, incluida la provisión de almacenamiento ultrafrío, lugares de administración y personal de atención médica externo capacitado para administrar la vacuna a los trabajadores esenciales. La educación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna debe ser generalizada y nosotros haremos nuestra parte.

En la fábrica de Ruprecht en Mundelein IL, descubrimos 63 contagios. Una empleada asegura que 10 de sus familiares dieron positivo a COVID-19. Dice que, a su hermano, quien asegura no tenía enfermedades preexistentes, los médicos le han dicho que no volverá a caminar.

“No hay distanciamiento social, no tomaron las medidas necesarias porque la gente trabaja muy cerca por eso fue por lo que se propagó bien rápido”, dijo sobre Ruprecht.

Sus familiares permanecieron un mes en casa en recuperación. “La compañía lo que hizo es agarrar los días que ellos tenían de vacaciones, pero los otros 15 días no les pagaron.”

Aunque repetidamente hemos solicitado una respuesta de Ruprecht, hasta el momento esta publicación, no hemos tenido contestación.

Ante el número de brotes de COVID 19 en plantas de Smithfield en por lo menos 5 estados más, LULAC visitó una de sus procesadoras en Carolina del Norte el año pasado y llegaron a un acuerdo para proveer educación sobre COVID-19 y las vacunas a sus empleados.

Hace algunos meses la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional multó a Smithfield por “fallar en proveer un lugar de trabajo libre de peligros” en una de sus plantas en Dakota del Sur donde por lo menos 1,294 empleados dieron positivo al coronavirus y 4 murieron.

Cabe mencionar, que tras la investigación de Telemundo Chicago Investiga y NBC Investigates el Departamento de Salud de Illinois publico información limitada de la lista de brotes. Les hemos pedido y seguimos luchando para que den a conocer la lista completa.