Target y Starbucks no requerirán mascarillas para los vacunados

Target y Starbucks se unieron a una lista creciente de minoristas y restaurantes que flexibilizarán los requisitos de las mascarillas para clientes que estén completamente vacunados, a menos que las leyes locales o estatales exijan su utilización.

Las empresas comenzaron a cambiar sus políticas para usar cubrebocas dentro de tiendas y cafés después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el jueves que las personas completamente vacunadas ya no tienen que cubrirse la cara.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Walmart, Costco, Trader Joe's y Publix estuvieron entre los primeros en permitir la compra sin mascarillas. Pero Home Depot, Gap y Ulta Beauty se encuentran entre los minoristas que dijeron que continuarían monitoreando los desarrollos, pero mantendrían sus precauciones contra la pandemia.

En un comunicado, Target dijo que los empleados no tendrán que usar mascarillas si también están completamente vacunados. Dijo que continuará con otras medidas de seguridad, como limpieza adicional y distanciamiento social en sus tiendas.

En su nueva guía del jueves, los CDC dijeron que las personas completamente vacunadas no necesitan usar un cubrebocas o mantenerse a seis pies de distancia de los demás en la mayoría de los casos, ya sea en interiores o exteriores. Se considera que las personas están completamente vacunadas dos semanas después de recibir la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna o la dosis única de Johnson & Johnson.

El repentino cambio de la agencia federal provocó confusión y algunas críticas. Durante el fin de semana, la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, y el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, realizaron rondas en programas de noticias para explicar y defender el cambio de política.

Algunos sienten que la nueva guía alentará a más personas a vacunarse, pero a otros les preocupa que la política dependa demasiado de que las personas sean honestas sobre su estado de vacunación. La posibilidad de que las personas no vacunadas puedan quedarse sin máscara es una preocupación para quienes aún no están vacunados o tienen niños menores de 12 años que aún no pueden recibir la vacuna.

Hasta el sábado, aproximadamente el 47% de la población de Estados Unidos había recibido al menos una dosis de vacuna, según los CDC. Alrededor del 37% están completamente vacunados, según la agencia.

Los ejecutivos de Walmart dijeron en un memorando que el minorista "continuará solicitando que los clientes y miembros no vacunados usen cubiertas para la cara en nuestras tiendas y clubes". Dijeron que las tiendas tendrán letreros actualizados que reflejan esa nueva política. No dijeron si, o cómo, Walmart verificará si los clientes están vacunados o no.

Para los empleados que desean trabajar sin usar una máscara en una tienda, centro de distribución u otra instalación, Walmart dijo que verificará su estado preguntándoles si se han vacunado o no. Se basará en la respuesta "sí" o "no" de la persona durante una evaluación de salud diaria.

"La integridad es uno de nuestros valores fundamentales, y confiamos en que los asociados respetarán ese principio al responder", dijeron en el memorando.

Sin embargo, para obtener un bono relacionado con la vacuna, Walmart dijo que los empleados tendrán que mostrar sus tarjetas de vacunas originales y completas al líder de la tienda o al gerente de recursos humanos. A partir del próximo martes, cada persona es elegible para recibir $75 "como agradecimiento por vacunarse". Todos los empleados de Estados Unidos por debajo del nivel de gerente de tienda son elegibles.